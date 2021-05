Wreszcie zagrają! Na jakie koncerty warto się wybrać?

Po długiej przerwie już od ostatniego weekendu maja zespoły wrócą na scenę i będzie można zobaczyć je na żywo. Przygotowaliśmy przegląd najciekawszych koncertów w najbliższych tygodniach.

Przesuwana z miesiąca na miesiąc trasa „Leśna Muzyka” Dawida Podsiadło w końcu dojdzie do skutku. Podczas koncertów będzie można usłyszeć utwory artysty w specjalnie zaaranżowanych, akustycznych wersjach. Na większość koncertów bilety się wyprzedały, na część wciąż można je dostać. Laureat Paszportów POLITYKI 2018 zacznie od Centrum Kongresowego ICE w Krakowie, potem zagra trzykrotnie na warszawskim Torwarze, a dalej m.in. w Rybniku, Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi, Suwałkach i Dąbrowie Górniczej.

Po zniesieniu części obostrzeń zespoły muzyczne w końcu mogą wrócić na scenę. Według rządowych wytycznych w przestrzeniach zamkniętych może być zajęte 50 proc. widowni, a jeśli nie ma miejsc siedzących, to na jedną osobę ma przypadać 15 m kw. Te wewnątrz ruszają więc najszybciej, bo na wydarzenia plenerowe – ograniczone na razie do 250 osób na imprezie – w pełni przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Chociaż w nazwie widnieje słowo preludium, pierwsza tegoroczna odsłona Enter Enea Festival w Poznaniu mimo, wydawałoby się, skromnego programu przyciąga nazwiskami. Przede wszystkim udziałem dyrektora artystycznego imprezy, pianisty Leszka Możdżera , ale także niemniej interesującym zestawem pozostałych artystów – w programie m.in. Aga Derlak Quintet, Atom String Quartet, Dorota Miśkiewicz, Basia Derlak i Jerzy Małek. A do tego niezwykłe warunki krajobrazowe.

Po Kayah, Brodce i Nosowskiej do grona polskich artystek, które grają w cyklu MTV Unplugged, dołączyła Natalia Przybysz. Laureatka Fryderyka zarejestrowała koncert w tej odsłonie w środku lockdownu w grudniu 2020 r., a teraz będzie można go usłyszeć na żywo w Krakowie, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Olsztynie, Gdańsku i Warszawie. W repertuarze piosenki z albumów „Prąd”, „Światło Nocne” i „Jak Malować Ogień” – w wersjach akustycznych i z wyjątkowymi gośćmi.

Król Dziękuje, Brodka pokazuje BRUT

Król, laureat Paszportów POLITYKI 2019, i Brodka to tylko wierzchołek góry lodowej artystów, którzy ruszą w trasę Letnie Brzmienie po kilkunastu miastach Polski. Ten pierwszy m.in. w Krakowie, Łodzi, Warszawie, Gdańsku i Bydgoszczy zaprezentuje wydany w kwietniu album „Dziękuję”, nagrany po pierwszej w historii rocznej przerwie w publikowaniu muzyki i oszczędnym sezonie koncertowym. Ostatni weekend maja to premiera nowego albumu Moniki Brodki „BRUT” i to właśnie materiał z jej piątej płyty będzie dominował na koncertach m.in. w Krakowie, Łodzi czy Szczecinie. Wieczory w sam raz dla wielbicieli alternatywnego popu.

Letnie Brzmienia, trasa, 18.06–29.08.2021