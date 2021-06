Konfrontacja języka z płcią

Polska język, trudna język. A w dodatku ma problemy z opisem osób niebinarnych. Ale nawet ci, którzy nowych, neutralnych form unikają, odnajdą je w tłumaczeniach – i być może uznają za całkiem znajome.

Jedno z haseł tegorocznego Miesiąca Dumy społeczności LGBT+ brzmi: „Bądź dumnx z tego, kim jesteś”. I choć „x” na klawiaturze nie sąsiaduje ani z „y”, ani z „a”, gdy tylko hasło trafiło do mediów społecznościowych, zwracano uwagę na literówkę. Były też pytania, co to właściwie znaczy i czy to nowe młodzieżowe słowo. W rzeczywistości „x” rodem z matematycznego zadania to kolejny przykład języka neutralnego płciowo na piśmie. „X” pełni w tym języku funkcję podobną jak podkreślnik w opisywanych już na naszych łamach ( Polityka 26.2021 (3318) z dnia 22.06.2021; Kultura; s. 84 Oryginalny tytuł tekstu: "Słonko, a to widziałoś?"