To jest festiwal dla młodych ludzi. Co zobaczymy w Gdyni?

Program tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni jest światełkiem w tunelu – daje szansę na stworzenie nowej narracji, przełamującej szarobury obraz PRL.

„Klaatu barada nikto” – dzięki tej komendzie robot Gort pomógł humanoidalnemu Klaatu obronić świat przed wojną w filmie „Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia” (1951). Dla mieszkańców błękitnej planety była ona równie niezrozumiała co obecny w rodzimej kinematografii obraz PRL dla młodego pokolenia. Program konkursu głównego tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni jest jednak światełkiem w tunelu, szansą na wytworzenie nowej narracji, przełamującej szaroburą wizję czasów minionych.

Gdynia. O PRL bez resentymentu

Gdy w 2020 r. minister kultury Piotr Gliński powołał Tomasza Kolankiewicza na stanowisko dyrektora artystycznego gdyńskiego festiwalu, w światku polskiego kina rozgorzała dyskusja na ten temat. Pomysł przywrócenia tej funkcji był częścią większej reformy FPFF. Joanna Kos-Krauze, przewodnicząca komisji, której zadaniem było wybranie odpowiedniej osoby na stanowisko głównego selekcjonera filmów konkursowych, ostateczną decyzję skomentowała tak: „Tomasz Kolankiewicz posiada fenomenalną wiedzę o kinie polskim i światowym, podpartą głęboką znajomością socjologii, psychologii i antropologii”. W przypadku funkcji dyrektora artystycznego trudno o lepsze predyspozycje. I choć jeszcze w 2020 r. tego powiewu świeżości w selekcji nie dało się wyczuć, to lista filmów zakwalifikowanych do konkursu w tym roku może wskazywać, że fala, na której unosi się rodzime kino, wciąż jest wznosząca.

Oczywiście, choć wybór filmów, które 20–25 września powalczą o Złote i Srebrne Lwy, należał do obowiązków Kolankiewicza, to nie on ma wpływ na to, co się w Polsce kręci. To dzięki coraz odważniejszym decyzjom branży producenckiej w naszym kraju pojawia się więcej produkcji o przeszłości bez zbędnej demagogii i straszenia młodych odbiorców minionymi czasami. Głos oddano dzieciom i wnukom, które nie pamiętają może PRL, ale dzięki dostępowi do szerokiej i trudno dostępnej niegdyś wiedzy mogą bez resentymentu przedstawiać realia tamtych czasów. Takich produkcji w tegorocznej selekcji jest całkiem sporo.

Statystycznie rzecz biorąc, reżyser filmu prezentowanego w gdyńskim konkursie głównym ma 45 lat, aż sześć produkcji w oficjalnej selekcji to debiuty, a kolejne trzy to drugie filmy w karierze. Cieszyć powinno tym bardziej to, że dzisiejsi 40-latkowie wyciągają rękę do młodszych. Wśród składów ekip łatwo trafić na nazwiska, które niedawno po raz pierwszy widzieliśmy na kinowych afiszach i plakatach. Kostiumografki, reżyserzy, montażyści i operatorki mogą dzięki temu zyskać porządny wpis w portfolio, ale i zarobić pieniądze pozwalające na stworzenie ich własnego, autorskiego dzieła, które, kto wie, być może pojawi się w Gdyni za jakiś czas.

Nowe kino zaangażowane

To, co najbardziej cieszy, to różnorodność w przedstawianiu opowieści historycznych. Bardzo ciekawie w tym zestawieniu wygląda biografia Kaliny Jędrusik „Bo we mnie jest seks” w reżyserii Katarzyny Klimkiewicz. Film ma być próbą przekazania konfliktu na linii artyści–władza ludowa w nieco inny sposób niż dotychczas, czyli już nie z perspektywy podstarzałych, zmęczonych życiem malarzy, poetów i innych twórców. Oddanie kobietom władzy nad historią (scenariusz to efekt współpracy reżyserki i Patrycji Mnich) i obrazem (za kamerą Weronika Bilska) pozwala sądzić, że otrzymamy świeżą, być może feministyczną krytykę systemu, opowieść o młodych ludziach stworzoną przez ich współcześnie żyjących rówieśników.

Ważną produkcją, zwłaszcza z perspektywy dzisiejszej sytuacji polityczno-społecznej, wydaje się również „Hiacynt”. Film Piotra Domalewskiego opowiada o młodym milicjancie, który trafia na trop seryjnego mordercy gejów. Twórca „Cichej nocy” (2017), adaptując scenariusz Marcina Ciastonia, w formie klasycznego kryminału prawdopodobnie dołoży cegiełkę pod nowe polskie kino zaangażowane. Być może budując empatyczne podejście do osób LGBT, ukazując, że z systemową opresją zmagają się już od dawna, uda się przypomnieć, zwłaszcza starszym, konserwatywnym widzom, że każdy z nas zasługuje na szacunek. Co ważne, dzieło Ciastonia zostało dobrze przyjęte przez recenzentów scenariuszy. Pięć lat temu „Hiacynt” dostał się do finału konkursu Script Pro, w 2017 r. wygrał konkurs Script Wars, a rok później trafił do półfinału Cannes Golden Plume International Screenwriting Competition.