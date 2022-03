Kultura dla Ukraińców i Ukrainek w Polsce. для друзів!

Kultura nie zapomina o swojej podstawowej roli: tworzeniu i udostępnianiu dzieł, w tym takich, które straumatyzowanym ludziom pozwolą na chwilę oddechu i pomogą lepiej poznać kraj, w którym się znaleźli.

Artyści pomagają walczącej z rosyjskim najeźdźcą Ukrainie na różne sposoby. W całym kraju organizowane są zbiórki, koncerty, spektakle, z których dochód jest przeznaczany na pomoc ludziom w Ukrainie i tym, którzy szukają schronienia w Polsce. Ale kultura nie zapomina także o swojej podstawowej roli – tworzeniu i udostępnianiu dzieł, w tym takich, które straumatyzowanym ludziom pozwolą na chwilę oddechu, podniosą na duchu, pomogą lepiej poznać kraj, w którym się znaleźli. Jako że do Polski przyjeżdżają teraz z Ukrainy głównie kobiety i dzieci, to gros oferty w języku ukraińskim – spektakli, książek, audiobooków, filmów i warsztatów – jest przeznaczona właśnie dla najmłodszych i dla rodzin.

Poniżej kilka przydatnych adresów i tytułów, które można podsunąć naszym ukraińskim sąsiadom, gościom, bliskim.

Zajęcia i warsztaty

Warszawski Teatr Rampa na Targówku zorganizował bezpłatny punkt opieki dla ukraińskich dzieci i nastolatków, zapewnia opiekę pedagogów i animatorów mówiących po ukraińsku i rosyjsku, ciepły posiłek czy miejsce do drzemki. Gdański Teatr Szekspirowski oferuje świetlicę z animatorkami. Teatr Miniatura w Gdańsku zaprasza dzieci w wieku od pięciu lat oraz opiekunów z dziećmi na spektakle w języku ukraińskim lub bez słów, a potem warsztaty teatralno-plastyczne inspirowane spektaklami, które poprowadzą pedagog teatru Monika Tomczyk oraz Stanisław Wojciechowski, ukraiński aktor lalkarz, pracownik Pracowni Plastycznej Teatru Miniatura. Muzeum Toruńskiego Piernika zaprasza na warsztaty, a tamtejszy zamek krzyżacki do bezpłatnego zwiedzania.

Oddech w teatrze

Przybywa spektakli przyjaznych dla młodych widzów mówiących po ukraińsku. Teatr Lalek Guliwer w Warszawie oferuje darmowe wejściówki dla obywateli Ukrainy na pokazy „Królestwa”. To przeniesiony na scenę przez Justynę Sobczyk zbiór historii autorstwa Marty Stańczyk, członkini Teatru 21, który tworzą osoby z zespołem Downa i autyzmem. Porywająca wizualnie, pełna ciepła opowieść o „królestwach” – są nimi bohaterowie: dwie zakonnice z żyłką przygody, owca Kostka, paw czy ośmiornica – które żyją obok siebie i ze sobą w przyjaźni, tworząc razem fascynujący i otwarty dla wszystkich świat. Dla dzieci od lat czterech.

Wrocławski Teatr Lalek zaprasza 19 marca na spektakl „Babcia na jabłoni” Miry Lobe w reż. Jarosława Kiljana, z napisami i wprowadzeniem w języku ukraińskim, dla dzieci od lat pięciu. To widowiskowo zrealizowana opowieść o samotnym chłopcu, który wymyśla sobie babcię – towarzyszkę szalonych zabaw, wypraw. Aż w domu obok pojawia się ktoś nowy. Obywatele i obywatelki Ukrainy mogą odebrać bilety w cenie 1 zł w kasie teatru (za okazaniem paszportu).

Poznański Teatr Animacji w ramach akcji „Bilet dla przyjaciół! Білет для друзів!” od 12 marca zaprasza obywateli Ukrainy bezpłatnie na weekendowe spektakle, najbliższe to „Dziób w dziób” Maliny Prześlugi w reż. Ireneusza Maciejewskiego (dla dzieci od lat pięciu) i „O czym szepcze las” Alicji Morawskiej-Rubczak dla maluchów (dwa–cztery lata).

Bajki do słuchania...

Platforma streamingowa audio Storytel udostępnia darmowy katalog z bajkami po ukraińsku – poprzez stronę kazkowyjswit.pl (bajkowy świat). Można tam posłuchać przetłumaczonych i nagranych przez lektorów i lektorki klasyków, jak „Jaś i Małgosia”, „Czerwony Kapturek” czy „Królowa Śniegu”, oraz produkcji Storytel Original – serii „Hania i Kudłaty Pies”, „Detektyw Ząbek” (w produkcji) i „Dobranocki”. Lista bajek ma się stopniowo powiększać.

W planach są też nagrania wideo, na których Nataliia Hnitiy (aktorka teatru lalek w Połtawie) i Valentyna Nazdoymynoha (autorka książek dla dzieci) będą czytały kolejne bajki. Ta ostatnia z myślą o ukraińskich dzieciach, które właśnie przybyły do Polski, napisała bajkę o Mróweczce Daszy, która razem z mamą trafia do innego kraju. „Poznaje tam sympatyczną mrówkę o imieniu Jaś i odkrywa, że nowy, nieznany świat jest nie tylko bardzo ciekawy, ale też przyjaźnie do niej nastawiony” – czytamy w zapowiedzi. Bajki są dostępne także w aplikacji Storytel.

...i do oglądania

Kolekcję „Bajki po ukraińsku” udostępniła platforma streamingowa player.pl. Bezpłatnie i bez konieczności logowania w serwisie obejrzeć można „Psi Patrol”, „SpongeBob Kanciastoporty”, „Dora poznaje świat” i „Kung-fu Panda. Legenda o niezwykłości”. Zaś w Netflixie można ustawić ukraiński jako język profilu, wtedy łatwiej będzie znaleźć liczne produkcje z lektorem, dubbingiem lub napisami. Sukcesywnie rośnie też liczba kin, które oferują seanse filmów i animacji z ukraińskim dubbingiem.

Dzielni woje

Na stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich można znaleźć aktualizowaną listę linków z ofertami bezpłatnego dostępu do książek dla dzieci po ukraińsku, jak m.in. serwis Knigo GO czy ukraińskie wydawnictwo Stary Lew. Wydawnictwo Dwie Siostry udostępniło materiały edukacyjne po ukraińsku. A Egmont – ukraińskie tłumaczenie komiksu Janusza Christy „Kajko i Kokosz – wielki turniej”.

W kolejnych zeszytach dzielni mieszkańcy Mirmiłowa, na czele z tytułowymi wojami, odpierają ataki podstępnych najeźdźców: Zbójcerzy. W tomie 11. polem starcia jest turniej organizowany z okazji Święta Barana. Album w wersji cyfrowej można bezpłatnie pobrać pod tym linkiem, można także czytać online.