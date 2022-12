Kulturalne zapowiedzi. Co będzie grane, wystawiane i czytane w 2023 roku

Psychologiczny dreszczowiec z Cate Blanchett w głównej roli (będzie trzeci Oscar?), nowa platforma streamingowa dla fanów małego i dużego ekranu, polska wersja ukraińskiego „Sługi narodu”. Co jeszcze nas czeka?

Walka o przetrwanie. Jedna z najlepszych gier wideo ostatniej dekady „The Last of Us” trafi na małe ekrany: serialowa adaptacja przyciąga uwagę choćby nazwiskiem Pedra Pascala („Narcos”, „Mandalorian”) w roli przemytnika, który eskortuje nastoletnią dziewczynę przez postapokaliptyczną Amerykę. Gra zmuszała do dokonywania trudnych, często niejednoznacznych moralnie wyborów. Czy fabuła serialu jest w stanie jej dorównać?

Premiera (HBO Max) 16 stycznia