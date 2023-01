Oscary 2023: jest nominacja dla „IO”! Konkurencję ma bardzo silną

Kultura

„IO”, ważny, nowatorski film Skolimowskiego. Jakie ma szanse na Oscara?

„IO” to osobisty esej poświęcony budowaniu lepszych relacji ludzi ze zwierzętami. Ważny i nowatorski, ale czy zdobędzie nominację do Oscara i zapisze się w historii kina – to już sprawa dyskusyjna.