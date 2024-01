2023 r. na polskim rynku sztuki. Co kupowaliśmy? Dlaczego tak mało?

Portal Artinfo.pl ogłosił wyniki za ubiegły rok. Wniosek? Drugi rok z rzędu obserwujemy poważne spadki na aukcjach dzieł sztuki.

W 2023 r. obroty na rynku sztuki wyniosły prawie 437 mln zł – to aż 23-proc. spadek. Polski rynek aukcyjny zmniejszył się zatem o blisko jedną czwartą. Odbyło się też ponad 80 aukcji mniej niż rok wcześniej. Poza tym, w przeciwieństwie do ubiegłych lat, rekordowe były nie tyle wyniki, ile spadki.

Czytaj też: Prywatne kolekcje sztuki. Polacy niechętnie pokazują swoje skarby

Czerwone słupki na rynku sztuki

Cofnijmy się w czasie. 2022 r. zwieńczyła rekordowa aukcja w historii polskiego rynku: blisko 47 mln zł zapłacono za prace podczas grudniowej aukcji w Polswiss Art. W tym samym czasie ponad 20 mln zł w Desie Unicum wydano na obraz Jacka Malczewskiego. Dzieło „Rzeczywistość” sprzedano warunkowo, a cena wyniosła 20,4 mln zł. Jego losy to jednak temat na osobną historię (rekordowo wylicytowany obraz zabezpieczyła później prokuratura).

Popatrzymy na wyniki w bieżącej dekadzie. W 2020 obroty wyniosły 380 mln zł, rok później było to już zawrotne 634 mln zł. Skok wyniósł wtedy szalone wręcz 67 proc. Upływający pod znakiem wojny w Ukrainie 2022 r. zamknął się skromniej, w blisko 570 mln zł (spadek rzędu 10 proc. rok do roku). W ostatnich latach domy aukcyjne generalnie bombardowały opinię publiczną kolejnymi wzrostami i rekordami.

Ubiegły rok odbiegał pod tym względem, bo aż o 130 mln zł mniej wydano w Polsce na aukcjach dzieł sztuki. Spadła zarówno liczba obiektów oferowanych, jak i wylicytowanych, odpowiednio o ok. 11 i 10 proc. Natomiast o 13 proc. spadła liczba organizowanych aukcji: odbyły się 83 licytacje mniej niż w 2022 r. Wszystkie słupki są czerwone.

Portal Artinfo.pl nie bije wprawdzie na alarm, wini po prostu zjawisko „korekty” i zaznacza, że obroty są wyższe niż przed wybuchem pandemii. W ostatnim roku ubiegłej dekady na aukcjach wydano niecałe 300 mln zł. Skokowy wzrost, który z rosnącym zainteresowaniem obserwowaliśmy, stanowił anomalię wywołaną covidem i wojną, a teraz rynek wraca na właściwe tory. Miejmy nadzieję, że portal, jako czołowe źródło informacji o polskim rynku sztuki, nie myli się i nie wkraczamy w żadną fazę jesieni średniowiecza. Kluczowe będą naturalnie obroty, z jakimi zakończymy 2024 r., a przynajmniej pierwsze półrocze.

Czytaj też: Polska sztuka ma wzięcie w sieci. Trzeba tylko umieć ją pokazać

Fangor, Abakanowicz, Juszkiewicz

Kolejny kluczowy wniosek z podsumowania portalu? Ponad połowa rynku należy do jednego tylko domu aukcyjnego: Desa Unicum. Udziały za zeszły rok wyniosły w tym przypadku ok. 52 proc., czyli ponad 220 mln zł. Pytanie, czy tak wyraźna dominacja jednego gracza jest dobra dla krajowego rynku? Konkurencja jest tak czy inaczej daleko w tyle. Drugi Polswiss Art zanotował ponadtrzykrotnie mniejsze obroty niż lider (niecałe 16 proc.), podium zamyka Sopocki Dom Aukcyjny (jedyny spoza stolicy; 9-proc. udział na rynku), za nim znalazł się jeszcze Agra-Art (5,5 proc.).

Artinfo.pl opublikowało również zestawienie 20 najdrożej sprzedanych dzieł. Artysta, który przewija się najczęściej – co w sumie nie powinno dziwić – to Wojciech Fangor (6 z 20 najdroższych obiektów minionego roku). Płótno „M 39” z 1969 r. sprzedano za ok. 7,5 mln zł, co stanowi drugi najwyższy wynik.

W 2023 r. nie przekroczono granicy 10 mln zł za dzieło. Blisko była Magdalena Abakanowicz i jej zestaw 20 figur „Caminando”. Praca z przełomu 1998 i 1999 r. osiągnęła 9,6 mln zł. Trzeci najwyższy wynik należy do dzieła z pracowni Petera Paula Rubensa „Święta Rodzina” (4,6 mln zł). Również dwie prace Romana Opałki sprzedano za ponad 4 mln zł. W sumie sześć dzieł przekroczyło ten pułap cenowy.