Oscary 2025: gala rozdania trwa. Zwycięzcy, pominięci i kontrowersje

Murowany faworyt żegna się z nadziejami na Oscary, wyścig rozpoczął się od nowa. A czarnych koni nie brakuje. Dużo jest niewiadomych, więc przed nami noc niespodzianek. Tym lepiej dla widowiska.

Kara dla „Emilii Pérez” (szczegóły awantury niżej) okazała się dotkliwa – nie otrzymała Oscara za najlepszy film międzynarodowy. „Dziewczyna z igłą”, jeśli szukać polskich akcentów (ciut naciąganych, choć zdjęcia Michała Dymka należy docenić), też nie. Trofeum trafiło do „I’m Still Here” z Brazylii, opowieści o kobiecie zmuszanej przez juntę do składania fałszywych zeznań.

Poza pytaniem o zwycięzców w kontekście Oscarów pada w tym roku też inne: czy będą akcenty polityczne? W świecie dyplomacji w ostatnich dniach wydarzyło się sporo. Na marginesie dodajmy, że Donald Trump zapowiada od dawna reformę Hollywood z pomocą trzech weteranów kina. Co miał na myśli, nie doprecyzował.

Nawiązanie do kłótni w Gabinecie Owalnym pojawiło się szybko: gospodarz wieczoru Connan O’Brien zaapelował o odpowiedni strój (Adam Sandler wystąpił w dresie). A potem dodał już poważnie: Oscary i kinematografia przetrwają niszczycielski żywioł (Los Angeles trawiły pożary) i politykę, która dzieli. Strażaków zaproszono na scenę Dolby Theater i dziękowano owacjami (zmuszanie ich do odczytywania takich sobie żartów z promptera pomińmy milczeniem).

Mocnym, ważnym akcentem był Oscar dla wstrząsającego dokumentu izraelsko-palestyńskiego „Nie chcemy innej ziemi”. Wielcy dystrybutorzy nie chcieli wziąć go pod skrzydła. Twórcy wystąpili w Los Angeles z przesłaniem o równości, pokoju i bezpieczeństwie.

Zaskoczenia i pierwsze razy: sukces „Flow”, czyli Oscar dla Łotwy. Nagrodę dla animacji wróżono raczej któremuś z wielkich studiów filmowych, trend wreszcie udało się przełamać. Ogromny aplauz wywołał Oscar za kostiumy dla Paula Tazewella („Wicked”), pierwszego czarnego twórcy nagrodzonego w tej kategorii. Zoe Saldana odebrała statuetkę za kobiecą rolę drugoplanową („Emilia Pérez”). W emocjonalnym wystąpieniu przypomniała dziadków, imigrantów w USA.

Zdziwienia: segment poświęcony Jamesowi Bondowi. Jak spytał retorycznie jeden z komentatorów: czy Amazon za to zapłacił? Wyjaśnijmy: Amazon właśnie kupił prawa do postaci Bonda. Mick Jagger wręczający Oscara za najlepszą piosenkę to też zdziwienie, ale o zgoła innym charakterze.

Wzruszenia: poza segmentem „In Memoriam” – Whoopi Goldberg i Oprah Winfrey oddające hołd zmarłemu Quincy’emu Jonesowi.

Oscary: noc niespodzianek

Oscary odbywają się jak zwykle w Dolby Theater w Los Angeles, za to pierwszy raz z komikiem Conanem O’Brienem w roli gospodarza. To już 97. edycja rozdania statuetek Amerykańskiej Akademii Filmowej, wieńcząca sezon nagród w kinematografii, tradycyjnie też poprzedzona rozmaitymi skandalami.

Tym razem najgoręcej wokół „Emilii Pérez”, antymusicalu z 13 nominacjami. Tylko Oscara brakuje twórcom filmu, który zdobył już wszystkie ważne trofea (Europejska Nagroda Filmowa, Złoty Glob, BAFTA, Goya). Akademia raczej wsłucha się jednak w głosy protestu – z odkopanych tweetów Karli Sofíi Gascón wyłoniły się poglądy rasistowskie i islamofobiczne. Meksykanie (zwłaszcza ruchy feministyczne) twierdzą, że film nie oddaje realiów kraju, ale na tle wpisów pierwszoplanowej gwiazdy widowiska to już zapewne sprawa drugorzędna. Karla Sofía Gascón na czerwonym dywanie się nie pojawiła.

Conan O’Brien wywołał ją ze sceny, więc nie uniknęła uwagi. „Jeśli wspomnisz w sieci o Oscarach, nie zapominaj: nazywam się Jimmy Kimmel”, radził.

Bez faworyta oscarowe rozdanie robi się paradoksalnie ciekawsze, a głosy akademików zapewne się rozproszą. Jak w „Konklawe”, filmie, który w związku ze stanem zdrowia Franciszka zyskał nagle aktualny kontekst. „Konklawe” też może sprawić niespodziankę. „Rok należał do »Brutalisty«, »Anory«, a może zobaczymy biały dym dla »Konklawe«?”, pytał w niedzielę brytyjski „The Guardian”.

Przypomnijmy: po dziesięć nominacji do statuetek otrzymały „Brutalista” i „Wicked”, po osiem – „Konklawe” i „Kompletnie nieznany”, po sześć – „Anora”, „Substancja” i druga część „Diuny”. Niżej pełna i aktualizowana lista tegorocznych zwycięzców. Uwaga! W poniedziałek opublikujemy podkast z gorącymi komentarzami po gali rozdania.

Oscary 2025: nominacje i zwycięzcy

Najlepszy film:

Anora

Brutalista

Kompletnie nieznany

Konklawe

Diuna: część druga

I’m Still Here

Emilia Pérez

Nickel Boys

Substancja

Wicked

Reżyseria:

Sean Baker (Anora)

Brady Corbet (Brutalista)

James Mangold (Kompletnie nieznany)

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Coralie Fargeat (Substancja)

Aktor pierwszoplanowy:

Adrien Brody (Brutalista)

Timothée Chalamet (Kompletnie nieznany

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Konklawe)

Sebastian Stan (Wybraniec)

Aktorka pierwszoplanowa:

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (Substancja)

Fernanda Torres (I’m Still Here)

Aktor drugoplanowy: Kieran Culkin (Prawdziwy ból)

Pozostali nominowani: Yura Borisov (Anora), Edward Norton (Kompletnie nieznany), Guy Pearce (Brutalista), Jeremy Strong (Wybraniec)

Aktorka drugoplanowa: Zoe Saldana (Emilia Pérez)

Pozostałe nominowane: Monica Barbaro (Kompletnie nieznany), Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (Brutalista), Isabella Rossellini (Konklawe)

Scenariusz adaptowany: Peter Straughan (Konklawe)

Pozostałe nominacje: James Mangold, Jay Cocks (Kompletnie nieznany), Jacques Audiard (Emilia Pérez), Ramell Ross, Joslyn Barnes (Nickel Boys), Clint Bentley, Greg Kwedar (Sing Sing)

Scenariusz oryginalny: Sean Baker (Anora)

Pozostałe nominacje: Brady Corbet, Mona Fastvold (Brutalista), Jesse Eisenberg (Prawdziwy ból), Moritz Binder, Tim Fehlbaum (September 5), Coralie Fargeat (Substancja)

Film międzynarodowy: I’m Still Here

Pozostałe nominacje: Dziewczyna z igłą, Emilia Pérez, Nasienie świętej figi, Flow

Animacja: Flow

Pozostałe nominacje: W głowie się nie mieści 2, Pamiętnik ślimaka, Wallace i Gromit: Zemsta pingwina, Dziki robot

Dokument: Nie chcemy innej ziemi

Pozostałe nominacje: Dzienniki Black Box, Wojna porcelanowa, Ścieżka dźwiękowa zamachu stanu, Sugarcane: rozliczenie z przeszłością

Montaż: Sean Baker (Anora)

Pozostałe nominacje: David Jancso (Brutalista), Nick Emerson (Konklawe), Juliette Welfling (Emilia Pérez), Myron Kerstein (Wicked)

Zdjęcia: Lol Crawley (Brutalista)

Pozostałe nominacje: Greig Fraser (Diuna: część druga), Paul Guilhaume (Emilia Pérez), Ed Lachman (Maria Callas), Jarin Blaschke (Nosferatu)

Efekty specjalne: Diuna: część druga

Pozostałe nominacje: Obcy: Romulus, Better Man: Niesamowity Robbie Williams, Królestwo Planety Małp, Wicked

Muzyka: Brutalista

Pozostałe nominacje: Konklawe, Emilia Pérez, Wicked, Dziki robot

Piosenka: El Mal (Emilia Pérez)

Pozostałe nominacje: Never Too Late (Elton John: Never Too Late), Mi Camino (Emilia Pérez), Like a Bird (Sing Sing), The Journey (Batalion 6888)

Film krótkometrażowy: Nie jestem robotem

Pozostałe nominacje: Anuja, A Lien, Ostatni strażnik, The Man Who Could Not Remain Silent

Animacja krótkometrażowa: W cieniu cyprysu

Pozostałe nominacje: Piękni mężczyźni, Magic Candies, Bez końca, Fuj!

Dokument krótkometrażowy: The Only Girl in the Orchestra

Pozostałe nominacje: Death by Numbers, I Am Ready, Warden, Incydent, Instruments of a Beating Heart

Kostiumy: Wicked

Pozostałe nominacje: Kompletnie nieznany, Konklawe, Gladiator II, Nosferatu

Charakteryzacja i fryzury: Substancja

Pozostałe nominacje: A Different Man, Emilia Pérez, Nosferatu, Wicked

Scenografia: Wicked

Pozostałe nominacje: Brutalista, Konklawe, Diuna: część druga, Nosferatu

Dźwięk: Diuna: część druga

Pozostałe nominacje: Kompletnie nieznany, Emilia Pérez, Wicked, Dziki robot