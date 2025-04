Zalew nagród, czyli niekonsekwencja Fryderyków. Zwycięzca był jeden

Przy okazji kolejnej edycji Fryderyków zmieniła się lista nagród, nie zmieniła się za to lista problemów branży rozrywkowej. Wygrał Krzysztof Zalewski.

Fryderyki, nagrody polskiej branży muzycznej, wręczono po raz 31. Tym razem w formie objazdowego festiwalu: najpierw kategorie jazzowe 23 marca w warszawskim Muzeum Polin, tydzień później nagrody w dziedzinie muzyki poważnej w Katowicach, a w sobotę 5 kwietnia, na największej z trzech gal, te z kręgu rozrywki – w krakowskiej Tauron Arenie. Każde z trzech środowisk wydaje się zadowolone z indywidualnego traktowania, każde z trzech widowisk miało odpowiednią skalę i osobną oprawę, liczne występy i swój pakiet nagród specjalnych. Złote Fryderyki za całokształt twórczości odebrali (kolejno): formacja Walk Away, wybitny organista Joachim Grubich oraz Beata Kozidrak i wnuki Wojciecha Trzcińskiego w imieniu swojego zmarłego niedawno dziadka. Wczorajsze rozrywkowe Fryderyki – a przy tym tegoroczne statystyki w całości – zdominował Krzysztof Zalewski.

Zalewski galę otworzył występem w Tauron Arenie, wykonując głośne w zeszłym roku, odważne i autobiograficzne „Zgłowy”, a później schodził z pola widzenia kamery nie częściej niż prowadząca wieczór Gabi Drzewiecka. Jako główną konkurentkę miał, także obecną na miejscu, laureatkę dwóch Fryderyków Kaśkę Sochacką. Sam gratulował jej osiągnięć, a przy tym rzucał komentarze na różne tematy. Wygrał trzy z 14 kategorii, odbierając statuetki za singiel, album i zdobywając tytuł Artysty roku. A przede wszystkim – był.

Czytaj też: Krzysztof Zalewski dla „Polityki”: Oto moje miękkie podbrzusze, możecie mnie dźgać

Gala gigant

Na standardowe pytanie, „kto odebrał statuetki Fryderyków”, trudno było bowiem w tym roku odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. Gigantyczna gala – bodaj najbardziej okazała w historii – zaskoczyła rozmachem, budżetem i aktualnością (nietrudno było w tej ofercie odnaleźć przeboje streamingu z ostatnich miesięcy). Występy wydawały się w większości dobre lub poprawne, sposób zaznaczenia laureatów Złotych Fryderyków – celny. Tym dziwniej wyglądały absencje laureatów. Daria ze Śląska (Album roku – pop alternatywny)? Nieobecna. Brodka (Album roku – muzyka alternatywna)? Nie ma. Behemoth (Album roku – metal)? Poza obiektem. O.S.T.R. (Album roku – hip-hop)? Nie dojechał. Quebonafide (Singiel roku – hip-hop)? Nie zaszczycił.

W przeszłości Fryderyków takie sytuacje urastały do poziomu anegdoty, kiedy np. Kazik Staszewski nie przyjeżdżał na galę Fryderyków, na scenie ktoś próbował to pokrętnie tłumaczyć, a z sali odzywał się roześmiany komentarz: „Siedzi w domu”. Teraz są raczej nie efektem jednostkowego buntu, tylko częścią porządku dziennego. Duża grupa nominowanych na nagrody nie przyjeżdża, statuetki odbierają bez większej celebry wskazane osoby, których organizatorzy nierzadko – jak tu – nawet nie są w stanie zapowiedzieć. Ten najsłabszy punkt całe to wielkie widowisko – z gwiazdami siedzącymi przy stolikach i atmosferą tęsknoty za polskimi Grammy – odzierał z blichtru.

Co obnażał? Być może fakt, że zaufanie do nagrody i jej prestiż po wyboistych latach, przenosinach z miasta do miasta i z anteny na antenę (tym razem galę pokazywała TVP, ale nie w aliansie z inną anteną publiczną, tylko – co dziwi – z komercyjnym RMF-em), są dziś trudne do odbudowania. W środowisku hiphopowym to wieloletni, systemowy problem – stąd nieobecność starszych (O.S.T.R.) i młodszych (Quebonafide), a czasem i najmłodszych (Mata przysłał robota do wykonania popularnej w sieci miniaturki „Lloret del Mar”), pod nieobecność innych tę część branży reprezentowali Bambi i Oki.

Prawdopodobnie ten absencyjny fenomen obrazował również środowiskowe tarcia w obrębie branży. Fryderyki podzielone są dziś na bańki trzech wielkich części Akademii Fonograficznej: jazzowej, klasycznej i rozrywkowej. Ale baniek poszczególnych dziedzin i nurtów jest więcej. Wspomniany Zalewski – właściwie jedyna postać, która wzbiła się tu na poziom jakiegoś śmielszego środowiskowego komentarza – mówił o przechodzeniu części rapu na pozycje hip-hopolo. A w jawnej kpinie z nagród, którą był sztuczny Mata na scenie, Zalew zauważył z rozbawieniem odbicie robota kolejkowego z serialu „Alternatywy 4”.

Czytaj też: Polonista od rapu: Święty Aleksy dogadałby się z Matą

Konsekwencja w niekonsekwencji

Pod tym względem oczywiście najlepsza organizacja gali czy najpilniejszy dobór atrakcji niewiele pomogą. Fryderyki od lat zarządzane są niekonsekwentnie. Regularnie zmieniają się kategorie, mnożą się etykietki, wyrastają takie jak „Pop alternatywny” (obok od lat obecnej „Muzyki alternatywnej”, do której i tak większość niezależnych wytwórni nie zgłasza swoich płyt), których zdefiniować nie sposób, a ich główną funkcją pozostaje podwyższanie szans na statuetki w wyposzczonym brakiem innych trofeów mainstreamie. Bo w tej branży nieszczęśliwie nie ma wielu konkurencyjnych laurów.

Praktycznie każda kadencja w Radzie Akademii Fonograficznej przynosi jakieś innowacje w dziedzinie kategorii i szufladek. Żadnej nie udało się do tej pory na powrót skutecznie scalić podzielonego parawanami środowiska muzycznego, pokazać realnej nadziei na uwzględnienie niszowych, drobnych zjawisk przy jednoczesnym docenieniu muzycznego środka – i nazwaniu go środkiem, a nie popową formą alternatywy. Przy okazji, choćby i w dobrej wierze, topione bywają stare pomysły, które scalały branżę wokół jej bohaterów – nie tylko tych najgłośniejszych. Tu należałoby raz jeszcze wspomnieć Zalewskiego, domagającego się ze sceny powrotu trzech kluczowych wcześniej kategorii: kompozytorskiej, autorskiej i producenckiej. I te powroty do jednego bohatera brzmią jak nerwica natręctw, ale powody są naturalne: wobec absencji innych w głowie zostaje to, co powiedział autor „Zgłowy”.

Czytaj też: Kaśka Sochacka, „piosenkowa terapeutka”