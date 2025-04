Kulturalnie polecamy i ostrzegamy: seriale na świąteczny weekend. Do śmiechu i do łez

Kto nie planuje w okolicach Wielkanocy i majówki wyjścia do teatru, może odpocząć od zapowiadanych upałów przed ekranem.

Opinie o „Hamlecie” wyreżyserowanym przez Jana Englerta na finał 22-letniej dyrekcji artystycznej Teatru Narodowego w Warszawie są rozmaite, ale niezależnie od nich legenda spektaklu pożegnalnego, tworzonego w atmosferze wyborów nowego dyrektora i oskarżeń o nepotyzm (w obsadzie są żona i córka reżysera), zadziałały jak najlepsza reklama. Bilety nie tylko od dawna są wyprzedane do końca sezonu, ale w obrocie ponoć pojawiły się fałszywki, proceder spotykany dotąd głównie przy okazji koncertów światowych megagwiazd. Teatr Narodowy opublikował nawet na swojej stronie komunikat, w którym przypomina, że jest jedynym oficjalnym sprzedawcą biletów na swoje przedstawienia.

Malcolm i Stomil

Sprawa fałszywych biletów prowadzi do lewych interesów robionych przez szemrane firmy. I tu już wychodzimy z teatru i wchodzimy w działkę serialową, bo to temat najnowszej, startującej 18 kwietnia produkcji Canal+ „Edukacja XD”. Jest adaptacją satyrycznej, bestsellerowej powieści autorstwa twórcy ukrywającego się pod pseudonimem Malcolm XD i kontynuacją „Emigracji XD”, zekranizowanej przez Canal+ dwa lata temu. Wtedy wielu widzów rozpoznało znajome emigracyjne doświadczenia pokazane w nieco tylko krzywym zwierciadle przygód Malcolma (Tomasz Włosok) i Stomila (Michał Balicki), którzy wyruszają z rodzinnego miasteczka, stolicy agrestu, zarobkowo do Londynu, by ostatecznie wylądować na niekończącym się polu kapusty.