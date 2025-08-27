Przejdź do treści
27 sierpnia 2025
Kultura

Queen pod lupą

27 sierpnia 2025
The Artistry and Legacy of Queen. Projekt okładki: Louise Dugdale. The Artistry and Legacy of Queen. Projekt okładki: Louise Dugdale. Rob Verhorst/Redferns/Getty Images
Od zawsze lubiliśmy muzykę rockową. 15 lat temu, na konferencji Unisono w wielogłosie, postanowiliśmy badać ją wspólnie.
.Monika Konert-Panek, Mariusz Gradowski .

Połączyliśmy siły muzykologii i językoznawstwa, aby spróbować zrozumieć zawiłe relacje muzyki i języka – to, co podoba nam się szczególnie. Nawiązaliśmy tym samym do wizji Leonarda Bernsteina, który już w latach 70. marzył o nowej dyscyplinie – muzyko-lingwistyce. Co prawda nowej dyscypliny nie tworzymy, ale udało nam się ustalić kilka ciekawych i ważnych kwestii.

Jak badamy muzykę popularną? Dużo słuchamy (analiza słuchowa), ale korzystamy też z programów komputerowych: z Praatem analizujemy akustykę mowy, a w Sonic Visualiser rozkładamy nagrania na czynniki pierwsze.

Okazuje się, że czasem wystarczy kilka słów, aby odkryć coś interesującego. Oto w The Millionaire Waltz Queen Freddie Mercury śpiewa frazę „My fine friend – take me wiz you unt love me forever” z niemieckim akcentem, jak gdyby stylizował się na Marlene Dietrich. Nasza analiza pokazuje, że to nie złudzenie ani przypadek: wokalista konstruuje personę zarówno na poziomie wokalnym, jak i fonetycznym.

Mariusz Gradowski i Monika Konert-PanekAnna Amarowicz/PulsarMariusz Gradowski i Monika Konert-Panek

Bywa, że inspiruje fraza, ale bywa, że i cała piosenka. W You Can’t Always Get What You Want The Rolling Stones badaliśmy zderzenie stylów: chór śpiewający z brytyjskim akcentem i Mick Jagger śpiewający z akcentem amerykańskim. Jeszcze inaczej dzieje się w Big Fontaines D.C.: dubliński akcent wokalisty staje się istotnym socjolingwistycznym składnikiem przesłania tej piosenki. Strategie językowe są różne, często powiązane ze stylami muzycznymi, co pokazały zbadane przez nas wersje Love is Blindness: te same słowa mają inne artykulacje i brzmienie w rocku (U2) i jazzie (Cassandra Wilson).

W naszych badaniach przechodzimy czasem od pojedynczych utworów do całych albumów. Tak było w przypadku Queen II, gdzie zajmowaliśmy się przeglądem środków muzycznych i ich współistnienia ze środkami fonostylistycznymi w ramach jednej płyty. I wreszcie – pewne tendencje uwidaczniają się dopiero gdy pod uwagę weźmie się dyskografię danego artysty – np. zmiany w zakresie amerykanizacji wymowy brytyjskiej w kontrastowym zestawieniu Freddiego Mercury’ego i Davida Bowiego.

.Monika Konert-Panek, Mariusz Gradowski.

Nie bez powodu zespół Queen wraca w naszych kolejnych artykułach. Nagrania tej grupy są wciąż inspirujące, a strategie muzyczne (wokalizacja partii instrumentalnych, wielość relacji głosu i chórów) oraz językowe (brzmieniowe środki stylistyczne, wybór wariantu językowego) wciąż skłaniają do refleksji nad relacjami słowno-muzycznymi. Nie tylko nas: wraz z międzynarodową grupą badaczy przygotowaliśmy książkę o twórczości tej grupy. Dołożyliśmy naszą cegiełkę do zrozumienia fenomenu tego zespołu, którego nie tylko warto słuchać – warto go badać. A potem znów posłuchać – ze świadomością jak dobrze jest to zrobione. I jak dobrze brzmi.

Autorzy: Monika Konert-Panek, Mariusz Gradowski

Nasze prace:

2012. O Queen II na dwa głosy. Słowno-muzyczne wokalizacje grupy Queen, w: Unisono w wielogłosie 3. Rock a korespondencja sztuk, Marcinkiewicz R. (red.), GAD Records, 46-69
2016. How Covers Change Musical and Linguistic Sounds: A Case Study of Love is Blindness by U2 and Cassandra Wilson, w: Symphony and Song: The Intersection of Words and Music, Kennedy V., Gadpaille M. (red.), Cambridge Scholars, 171-185
2016. Under Pressure: dwa głosy – dwa akcenty. Socjofonetyczny obraz czynników warunkujących styl wokalny w muzyce popularnej, w: Kultura rocka 2. Słowo - dźwięk - performance (1), Osiński J., Pranke M., Tański P. (red.), UMK, 87-108
2020. Marlene Dietrich i The Millionaire Waltz Queen. Językowo-muzyczne konstrukcje persony w muzyce popularnej. Załącznik Kulturoznawczy 7, 301-326
„Dublin in the rain is mine” – tożsamość i (prze)tworzona tradycja w piosence Big Fontaines D.C. Czas Kultury 3/2021 (210), 41-47
2025. Stylistic Contrasts and Social Implications in You Can’t Always Get What You Want. Popular Music and Society 48(1), 79-101
2025. The Vocal Style of Queen: Phonetic and Musicological Perspectives, w: The Artistry and Legacy of Queen. Rigg T., Mazierska E. (red.), Bloomsbury Publishing, 41-58

