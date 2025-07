„Polityka” poleca: te wystawy warto zobaczyć w wakacje. Od Rycharskiego po Chełmońskiego

Prezentujemy dziesięć najciekawszych wystaw, które można zobaczyć w te wakacje. Zachęcamy do arteturystyki, czyli zwiedzania ze sztuką w tle.

Klucz jest następujący: przesuwamy się z północy na południe, zaczynamy w Szczecinie i kończymy w Krakowie. Co trzeba zobaczyć?

Rozbieranie ze snu. Daniel Rycharski i Władysław Hasior | Trafostacja Sztuki, Szczecin

Po raz kolejny na jednej wystawie spotkają się prace Daniela Rycharskiego i Władysława Hasiora, twórców osobnych. W 2024 r. wystawa „mogę wam opowiedzieć o sobie o was” odbyła się w Sopocie, przyszła pora na Szczecin. Na widzów czeka artystyczny dialog, a punktem wyjścia jest polska wieś: mity, stereotypy i trudne pytania o przeszłość. Dwóch tak wyrazistych autorów znowu w jednym miejscu – czego chcieć więcej?

Odłamki rzeczywistości. Berlin – Trójmiasto | Państwowa Galeria Sztuki, Sopot

Skoro wakacje, to rzecz jasna Sopot. W PGS przygotowano zestawienie prac artystek ze stolicy Niemiec i Trójmiasta. Koncept jest intrygujący: mamy międzynarodowe zderzenie i pytanie o to, co nas łączy mimo różnych perspektyw. Tożsamość, migracja, przemoc to niektóre z tematów podejmowanych przez artystki. Wśród nich Alicja Kwade, Katarzyna Józefowicz czy Dorota Nieznalska.