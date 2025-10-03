„Exit 8”, czyli zagubione pokolenie. Widać tu prawdziwe lęki Japończyków

Kinowa ekranizacja kultowej gry wideo „Exit 8” dopisuje wątki, stając się czarnym zwierciadłem dla młodych Japończyków.

12 sierpnia 2014 r. w sklepie Playstation pojawiła się darmowa gra pod tajemniczym tytułem „P.T.” (co okazało się skrótem od „playable teaser”, czyli grywalna zapowiedź). Świat gry był pokazany z perspektywy bohatera, który przemierzał korytarz pełen zagadek rodem z horroru; po wyjściu wracało się na początek i poznawało nowe zagadki.

Zakończenie gry przynosiło informację, że to przedsmak „Silent Hills”, nowej produkcji branżowego gwiazdora Hideo Kojimy oraz reżysera Guillermo del Toro, w głównej roli wystąpił zaś Norman Reedus. To gra widmo – po przykrym rozstaniu Kojimy i firmy Konami projekt został skasowany. „P.T.” usunięto ze sklepu i mogą w nią zagrać tylko osoby, które mają ją zainstalowaną na swoich Playstation 4.

Może gdyby nie doszło do tej niesnaski, „P.T.” stałoby się inspiracją dla nowego gatunku gier. Zamiast tego przyszło poczekać do 2023 r., gdy zadebiutowała niepozorna niezależna pozycja „Exit 8”. W kinach właśnie gości jej filmowa adaptacja.

Wyjście numer osiem

Pomysł na rozgrywkę jest prosty i genialny – osoba grająca zostaje uwięziona w przejściu podziemnym prowadzącym do tytułowego wyjścia nr 8. Kręty korytarz wyłożony białymi płytkami zapętla się; zmienia się tylko numer na plakacie przy punkcie startowym. Kolejny plakat definiuje zasady: należy wypatrywać dziwnych rzeczy – zwanych „anomaliami”. Gdy zauważy się coś odstającego od normy, należy zawrócić, w przeciwnym wypadku – iść dalej. Jeśli przegapi się anomalię lub w paranoicznym stanie zobaczy coś, czego nie ma – licznik się resetuje.

Gra wymaga zatem skupienia i spostrzegawczości – czasem jest to drobny detal, jak poruszające się oczy na plakacie, innym razem to coś, co od razu rzuca się w oczy i zmusza do natychmiastowego odwrotu. Czasem jest to jakiś element rodem z horroru (jak człowiek uwięziony w ścianie), ale gra buduje atmosferę dzięki uwięzieniu w tzw. przestrzeni granicznej (liminal space), koncepcie rozsławionym przez internetowy wiral „Backrooms”.

Samo poruszanie się w białym kafelkowym labiryncie sprawia, że człowiek czuje się nieswojo, przy większej immersji można nawet poczuć prawdziwą klaustrofobię. Podobnym przeżyciem, pozbawionym jakichkolwiek zagadek, jest gra „Pools” („Baseny”); zwiedza się w niej gigantyczne struktury opuszczonych parków wodnych. Labirynty, w których słychać tylko wodę; niby nie ma nic strasznego, ale uczucie niesamowitości buduje niepokój.

Czytaj też: Na jakie koncerty pójdziemy w 2026? Sezon będzie mocny, ruszył wyścig po bilety

Wszyscy szukają anomalii

„Exit 8” stworzył w dziewięć miesięcy japoński niezależny deweloper Kotake Create, dla którego była odskocznią od żmudnych prac nad większym projektem. Zyskała wiralową sławę, która przełożyła się na wysoką sprzedaż – w dniu premiery pobrano 30 tys. kopii. Krytycy chwalili nowatorski pomysł (gra otrzymała nagrodę za przełomowy tytuł Japan Game Awards 2024), chociaż niektórzy narzekali na długość gry. Tytuł okazał się bardzo atrakcyjny dla streamerów, czyli osób grających na żywo przed internetową publicznością – widzowie mogli pomagać w wyszukiwaniu anomalii i pisać o tym w okienku czata. Powstała wersja VR na kask Meta Quest, doczekała się także kontynuacji pt. „Platform 8” („Peron 8”), w której przemierzało się wagon metra.

Poza oczywistymi nawiązaniami do „P.T.” i kubrickowskiego „Lśnienia” „Exit 8” był koktajlem inspiracji. Pomysł na wyszukiwanie anomalii pochodził z niezależnej gry „I’m on Observation Duty” z 2018 r. (gdzie zadaniem jest obserwacja przez kamery przemysłowe), mechanizm zapętlonej rozgrywki zaś z „Twelve Minutes”. Upodobanie do „liminal spaces” wzięło się zaś po prostu z życiowego doświadczania japońskich stacji metra.