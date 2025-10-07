Koniec żartów
Żarty się skończyły? Trump wypowiedział wojnę satyrykom. Dobija ich medialna rewolucja
Lato nie było szczęśliwe dla amerykańskich komików, którzy co wieczór bezlitośnie szydzą z Donalda Trumpa. W lipcu Stephen Colbert ogłosił, że telewizja CBS postanowiła w maju 2026 r. zakończyć jego late night show, nadawany już od 32 lat (a z samym Colbertem w roli prowadzącego od lat 10). Z kolei we wrześniu rozegrała się drama wokół konkurencyjnego show w telewizji ABC. Jego gospodarz Jimmy Kimmel został najpierw bezterminowo zawieszony za kontrowersyjny komentarz, a potem przywrócony na antenę.
Niektórzy alarmują, że telewizje uginają się przed małostkowym i mściwym Trumpem, który postanowił zniszczyć satyryków. I że to jest początek końca wolności słowa w Ameryce. Inni uspokajają, że polityka ma tutaj znaczenie drugorzędne, że chodzi o wyczerpującą się formułę telewizyjnego nocnego show. Nie jest już ani zabawna, ani dostosowana do ery mediów społecznościowych i dlatego przynosi telewizjom straty zamiast zysków. W tej drugiej narracji Trump nie jest zabójcą, tylko co najwyżej lekarzem, który agresywnie domaga się, żeby śmiertelnie chorego pacjenta poddać eutanazji.
Na wesoło z celebrytami
Sprawa jest poważna, bo late night show to jeden z fundamentów amerykańskiej kultury, podobnie jak baseball, przydrożne motele, Hollywood czy rodzinne wycieczki do parków narodowych. Pojawił się w 1954 r., czyli razem z telewizją. Stacja NBC, która kończyła wtedy nadawanie o 11 wieczorem, postanowiła przedłużyć program – żeby sprawdzić, czy w nocy też znajdą się widzowie. „The Tonight Show”, który zaczynał się o 11.