Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
21 października 2025
Kultura

Konkurs Chopinowski rozstrzygnięty. W środku nocy ogłoszono: zwyciężył Eric Lu

21 października 2025
Eric Lu, zwycięzca XIX Konkursu Chopinowskiego Eric Lu, zwycięzca XIX Konkursu Chopinowskiego Narodowy Instytut Fryderyka Chopina / mat. pr.
„Spełniło się moje marzenie”, powiedział Eric Lu z USA, który został zwycięzcą XIX Konkursu Chopinowskiego. W środę w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej gala wręczenia nagród i pierwszy z trzech koncertów laureatów.

28-letni Eric Liu w Konkursie Chopinowskim wystartował pierwszy raz już dziesięć lat temu. Wtedy zdobył czwartą nagrodę, teraz było oczywiste, że przyjechał po więcej. Udało się. Lu jest doświadczonym muzykiem, ma na koncie kilka płyt. Sam werdykt publiczność przyjęła dość chłodno – wielkiego aplauzu nie było, sam zwycięzca wydawał się zaskoczony i oszołomiony.

Jedenaścioro finalistów jury ogłosiło 17 października, znalazł się wśród nich Polak Piotr Alexewicz. „Kogo żal najbardziej tym razem? Przede wszystkim braci Lee, nie tylko uroczych chłopaków, ale też świetnych muzyków, a przy tym każdy z nich jest inną osobowością. To nie tylko to, że polubiliśmy ich, bo mieszkają w Polsce; oni naprawdę są bardzo dobrzy. (…) Dziwię się też trochę, że zamiast nich znaleźli się na liście Miyu Shindo czy David Khrikuli, a także Vincent Ong, którego III etap był na o wiele niższym poziomie niż poprzedni. No, ale tak wyszło, co zrobić” – pisała krytyczka muzyczna „Polityki” Dorota Szwarcman, która relacjonowała cały konkurs na blogu „Co w duszy gra”.

W finale czekało nas w sumie siedem „Koncertów e-moll” i cztery „Koncerty f-moll” z udziałem orkiestry (Szwarcman: „obawiałam się, że będzie gorzej”), a także jedenaście „Polonezów-fantazji”.

Czytaj też: Konkurs Chopinowski jest pełen zaskoczeń. „Klątwa pierwszego” nadal działa

XIX Konkurs Chopinowski: Eric Lu zwycięzcą

Jury przetrzymało uczestników i melomanów do później nocy z poniedziałku na wtorek. „Dość długo obradowaliśmy, odbyła się ożywiona dyskusja na tematy artystyczne, ale udało nam się pokonać przeszkody i mamy wspaniałe wyniki konkursu. Gratuluję wszystkim! – przekazał przewodniczący Garrick Ohlsson.

Ok. godz. 2.30 ogłoszono nagrody XIX Konkursu Chopinowskiego:

  • I nagroda i złoty medal: Eric Lu (USA)
  • II nagroda i srebrny medal: Kevin Chen (Kanada)
  • III nagroda i brązowy medal: Zitong Wang (Chiny)
  • IV nagroda: ex aequo Tianyou Li (Chiny) i Shiori Kuwahara (Japonia)
  • V nagroda: ex aequo Piotr Alexewicz (Polska) i Vincent Ong (Malezja)
  • VI nagroda: William Yang (USA)

Jak co pięć lat przyznano także nagrody specjalne:

  • za najlepsze wykonanie koncertu: Tianyou Li (Chiny)
  • za najlepsze wykonanie mazurków: Yehuda Prokopowicz (Polska)
  • za najlepsze wykonanie poloneza: (Tianyou Li)
  • za najlepsze wykonanie ballady: Adam Kałduński (Polska)
  • za najlepsze wykonanie sonaty: Zitong Wang (Chiny)

Nieskazitelny technicznie i Królowa

„Spełniło się moje marzenie” – zdołał powiedzieć Lu. Jak zwycięzca zagrał w finale? Dorota Szwarcman: „grał, jak to on, niemal nieskazitelnie technicznie (choć paru potknięć się nie ustrzegł), pięknym dźwiękiem (fazioli!), ale za to chłodno jak na lodowcach Północy. Przedziwnie brzmiała ta gorączka z »Poloneza-fantazji« zagrana na zimno. W »Koncercie f-moll« romantyczność tego utworu »załatwiał« zmianami brzmień i agogiki. To trochę mało. Ale gamki, tryliki, biegniki były zagrane perliście. W finale nie słyszało się mazurka, a końcówka brzmiała, jakby po prostu grał etiudę. W sumie jeden i drugi utwór niewiele się różniły co do charakteru grania. A więc znów satysfakcja niepełna”. To było pierwszego dnia finałów.

W drugim zaczęło być nerwowo, bo „żaden z dzisiejszych solistów nie ustrzegł się potknięć. Jaki to będzie miało wpływ na wyniki?”. A to był dzień, w którym grał Polak Piotr Alexewicz. „Miałby dziś chyba najlepszy występ na konkursie, gdyby nie przydarzyła mu się wywrotka pod koniec »Koncertu f-moll« i wcześniej jeszcze zachwianie w »Polonezie-fantazji«. Ale poza tym było naprawdę świetnie: polonez rzeczywiście zrozumiany i przeżyty, koncert – trochę rozważny, trochę romantyczny, nie brakło w nim emocji, pięknie trylował w »Larghetto«, a technicznie wszystko było bardzo sprawne, póki nie zbił się z pantałyku pod sam koniec” – oceniała dziennikarka „Polityki”.

W trzecim dniu finału grał m.in. Kevin Chen i faworytka dużej grupy obserwatorów Shiori Kuwahara z Japonii. „Na nią czekałam i wreszcie doczekałam się zrozumianego w pełni »Poloneza-fantazji«, mającego moc, kiedy trzeba, a wpadający w zamyślenie też wtedy, kiedy trzeba. Raz niestety nie trafiła akordu, efekt był przykry, ale przeszła nad tym do porządku dziennego. W »Koncercie e-moll« również była i siła, i liryzm; to ona dominowała nad orkiestrą. Gra z dużą przestrzenią, kiedy trzeba – dostojnie i dobitnie, ale i nie brakło rozmarzenia w zakończeniu II części. Finał był skoczny, choć nie miał krakowiakowego przytupu, ale była w nim figlarność i wdzięk. Tu niestety też przydarzyło się parę zaczepek. W sumie jednak: o ile Tianyao Lyu to księżniczka, to Shiori Kuwahara to królowa” – pisała Dorota Szwarcman. Według jury obie zasłużyły na czwarte miejsce.

Czytaj też: Jak słuchać Chopina? Poradnik nie tylko dla początkujących

Redakcja „Polityki”

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kultura

  1. Smarzowski dla „Polityki”: Dla mnie Polska podzielona jest na trzy części. Do prawej strony nie dotrę

    Janusz Wróblewski

  2. Konkurs Chopinowski jest pełen zaskoczeń. „Klątwa pierwszego” nadal działa

    Dorota Szwarcman

  3. Recenzja filmu: „Chopin, Chopin!”, reż. Michał Kwieciński

    Janusz Wróblewski

  4. Bill Sienkiewicz, gigant komiksu i potomek Henryka: Najlepsze pokoje dostawałem dzięki nazwisku

    Jakub Demiańczuk

  5. Od Diane Keaton nie dało się oderwać wzroku. Była poważna i zabawna jak nikt inny

    Jakub Demiańczuk

Czytaj także

null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Kultura

Konkurs Chopinowski jest pełen zaskoczeń. „Klątwa pierwszego” nadal działa

Drugi etap zakończył się kwalifikacją trójki Polaków, ale też wieloma kontrowersjami. Nowością na 19. Konkursie Chopinowskim jest to, że zaskakiwani są wszyscy: i publiczność, i jurorzy.

Dorota Szwarcman
14.10.2025
null
Polityka o historii

Prof. Dudek o Kaczyńskim: skąd jego niechęć do Niemiec? Ta jedna podróż mogła mieć znaczenie

Czy Jarosław Kaczyński ma jakieś wyniesione z okresu PRL atawizmy? Gdzie szukać przyczyn antyniemieckiej fobii prezesa?

Marcin Zaremba
14.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Społeczeństwo

Sara, reporterka z Sejmu. Ta historia mogłaby być materiałem na horror

W sądzie, prócz aktu oskarżenia wobec nauczycieli i rodziców, jest też wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich.

Martyna Bunda
13.10.2025
null
Kraj

Sprawa Nord Stream: wyrok albo medal. Czy Wołodymyr Ż. naprawdę był na jachcie Andromeda?

Ukrainiec siedzi w polskim areszcie, podejrzewany o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Czy Wołodymyr Ż. naprawdę był na jachcie Andromeda, z którego pokładu dokonano zamachu? A jeśli był, to czy powinien dostać za to wyrok, czy medal?

Violetta Krasnowska, Paweł Reszka z Kijowa
17.10.2025
null
Kraj

Generałowie z telewizji. Co politycy zabałaganili, oni mają wyprostować i uporządkować

W czasie wojennym rośnie rola generałów, którzy coraz częściej goszczą w mediach. Jak wypadają na tle polityków i innych cywilnych ekspertów?

Marek Świerczyński
14.10.2025
null
Kraj

Szymon Hołownia: koniec politycznego show? Błąd za błędem, wszystko robił na odwrót

A więc to koniec kariery mesjasza „antyduopolu”, który pragnął zostać przywódcą narodu. Szymon Hołownia zapowiada odejście z polityki, pozostawiając kłopotliwy spadek w postaci rozbitej partii, od której nadal zależy koalicyjna większość.

Rafał Kalukin
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną