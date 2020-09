Fragment książki „Kolekcjoner porzuconych dusz. Reportaże z Brazylii”

Jeśli popiół w fajce sczernieje, nie ma mowy. Jeśli zbieleje, reportaż się uda.

Siedemdziesięciosześcioletnia pani Eugênia pyka wokół mnie. To jej zdaniem sprawdzona metoda o stuprocentowej trafności. Mówi, że jej duchowy przewodnik, Stary Murzyn, szepcze jej do ucha o tym, co się wydarzy. Ochrypły, męski głos towarzyszy jej od młodości. Jest uzdrowicielką i wróżbitką o spojrzeniu przenikliwym jak rentgen. W końcu spogląda na popiół. I na mnie. I na popiół. „Biały”, obwieszcza. „Dobra energia”. Dopiero wówczas pani Eugênia otwiera przede mną wrota Brasilândii, swojego serca i domu. Postanowiłam zamieszkać na parę dni w znajdującej się w północnej części São Paulo, liczącej dwieście pięćdziesiąt tysięcy mieszkańców enklawie, która niedawno zyskała popularność jako plan filmowy. Dzielnicę uważano za brzydką, brudną i zepsutą, ale odkąd uczyniono ją scenerią dla filmu oraz serialu wyprodukowanego przez olbrzymią brazylijską sieć Globo, znalazła się na topie – albo, jak twierdzi Tata Amaral, reżyserka ostatniego nakręconego tam długiego metrażu pod tytułem Antônia, zrobiła się „fotogeniczna”. Jak ujęła to zwięźle piosenkarka Sandra de Sá, Brasilândia stała się ucieleśnieniem brazylijskich przedmieść. (….)

Kultura coraz częściej zapuszcza się na przedmieścia. Niektóre fawele stały się nawet atrakcjami turystycznymi, choć takie fałszywe udomowienie – taka pocztówka ku uciesze cudzoziemców – jest mylące. To, co dzieje się na krańcach miast, jest tak dalekie od rzeczywistości brazylijskiego centrum, że zdaje się należeć do innego świata. Klasa średnia nadal boi się mieszkańców peryferii jak hordy barbarzyńców gotowych zstąpić ze wzgórz. W tym sensie Brasilândia leży równie daleko od São Paulo jak Amazonia. Ja także byłam w Brasilândii cudzoziemką i ta nagła zmiana perspektywy przyprawiała mnie o zawrót głowy. Mieszkam tak blisko, tuż, tuż, a jednak już po paru godzinach czułam się oddalona jak każdy. To prawdziwe doświadczenie życia na obczyźnie. Wystarczy posłuchać, jak mówi się tutaj o centrum São Paulo. Rzekomo to samo – przynajmniej według oficjalnych map – miasto jest zarazem nieosiągalne. „Avenida Paulista to miasto luksusu. Brasilândia to miasto brazylijskiego ludu. Na Avenida Paulista nikt ci nic nie da. Tutaj się dzielimy. Tam nikt mnie nie widzi. Tutaj wszyscy się ze mną witają”, mówi Ailton Barroso o głównej alei, gdzie bije serce São Paulo. Z jego dachu z betonowej płyty rozciąga się jeden z najlepszych widoków na stolicę stanu. W sylwestra wynajmuje go jako lożę na czas pokazu sztucznych ogni na Avenida Paulista. Choć Ailton wzrokiem muska zarys stojących przy alei wieżowców, sam nosi w sercu pęknięte miasto.(…) Pani Eugênia oddaje mi do dyspozycji jedyną w swoim domu sypialnię. Zapewnia, że śpi na kanapie w salonie, bo aż do świtu ogląda ciągiem programy na dwudziestocalowym telewizorze. Nad jej snem czuwają z półki: porcelanowa baletnica, Kubuś Puchatek i paręnaście innych bibelotów zgromadzonych dzięki grze w bingo. Śpimy przy lekko uchylonych drzwiach. Jak na ironię, w miejscu tak przepełnionym strachem jak São Paulo to na przedmieściach da się spędzić noc, nie zamknąwszy się na cztery spusty, i następnego dnia obudzić się przy życiu. Mam dla siebie duże, małżeńskie łóżko, pięć poduszek i różową narzutę z satyny. Pani Eugênia mnie rozpieszcza. Przede wszystkim jednak dopuszcza mnie do swojej prywatności, będącej pojęciem wysoko cenionym przez klasę, z której się wywodzę, ale pozbawionym najmniejszego znaczenia na Brasie, jak zdrobniale nazywa się tę dzielnicę.