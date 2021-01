Ludzie to zrobili. Szerpowie pierwsi zimą na szczycie K2

„Zrobiliśmy to. Uwierzcie mi, zrobiliśmy to” – napisał Dawa Temba Sherp. Chodzi o zdobycie „najokrutniejszego” (czy najbardziej „hardcorowego”) szczytu Karakorum, i to zimą.

W bardziej wzniosłym tonie radość z wejścia na K2 (Chhogori), drugi co do wysokości (8611 m n.p.m.) szczyt Ziemi i ostatni z niepokonanych dotąd zimą ośmiotysięczników, wyraził inny z uczestników wyprawy Mingma G. (@mingma.g): „W końcu tego dokonaliśmy. Tworzymy historię wspinaczki wysokogórskiej”. „Niemożliwe stało się możliwe!” – ogłosił po prostu inny uczestnik wyprawy Nimsdai Purja (@nimsdal).

THE IMPOSSIBLE IS MADE POSSIBLE ! #K2winter - History made for mankind, History made for Nepal !#K2winter #K2winter2021https://t.co/dGCLFBOxB7 — Nirmal Purja MBE (@nimsdai) January 16, 2021

Czytaj także: Kim są Szerpowie, Tygrysy Himalajów?

Historyczne wejście na K2 w wielkim stylu

W przypadku wspinaczki wysokogórskiej skalę osiągnięć (czy może raczej pokonanych trudności i przezwyciężonych zagrożeń) można ocenić jedynie, odwołując się do słów samych ich autorów. Zwykły śmiertelnik nie jest bowiem w stanie sprostać takim wyzwaniom nie tylko, co oczywiste, fizycznie, ale i mentalnie – emocjonalnie i etycznie.

Dlatego warto cytować Dawa Temba Sherpę dalej. Zauważył, że zimowe wejście na K2 jest pięknym przykładem skuteczności działania zespołowego. Bo do historii przejdzie nie tylko sam fakt zdobycia tego szczytu zimą, ale i styl, w jakim do tego doszło. Oto, jak relacjonuje Nimsdai Purja, ci z dziesięcioosobowej ekipy, którzy pierwsi dotarli pod sam wierzchołek, „10 m poniżej celu poczekali na pozostałych, by wkroczyć nań razem, nucąc nepalski hymn”.