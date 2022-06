Iga Świątek mistrzynią! Drugi triumf Polki na kortach Rolanda Garrosa!

Najlepsza tenisistka świata pokonała rozstawioną z numerem 18. Amerykankę Cori (Coco) Gauff 6:1, 6:3 w finale wielkoszlemowego turnieju French Open. To jej drugie zwycięstwo w Paryżu, a dla polskich kibiców – jedno z największych sportowych świąt.

Mecz finałowy wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu rozpoczął się o godz. 15:11, Świątek wystarczyła 1 godz. 8 min i dwa sety, by pokonać 18-letnią Coco Gauff. Liderka światowego rankingu fantastycznie wykorzystała swoją szansę na zwycięstwo w drugiej wielkoszlemowej imprezie w swojej karierze. Na kortach Rolanda Garrosa triumfowała już w 2020 r.

Przeciwniczką Świątek była zaledwie 18-letnia, ale niezwykle zdolna Coco Gauff, najmłodsza tenisistka czołowej setki, być może wkrótce „nowa Serena Williams”. Do finału French Open dotarła bez straty seta. „To dla mnie pierwszy raz, spróbuję sobie poradzić...” – mówiła, odbierając trofeum. „Wielkie gratulacje dla Igi Świątek, to niesamowite, co robisz. Mam nadzieję, że rozegramy jeszcze wiele finałów i może kiedyś uda mi się z tobą wygrać” – powiedziała Gauff.