„Libki jęczą”, „można z miską”. Kampanijne frazy i memy, które zapamiętamy

Nazajutrz po wyborach skończył się w sieci etap analizowania kampanii, a zaczął etap analizowania przyczyn porażki. Obrodziło ekspertami. Michał R. Wiśniewski w jednym z felietonów zwrócił słusznie uwagę, że przydałaby się w Polsce „cisza powyborcza”, chociaż wirtualny zgiełk też ma swoje zalety, bo oddaje emocję chwili i dokumentuje „mądrość etapu”. Co zapamiętamy? Na pewno „pojedynek na żyletki”, sformułowanie, które utrwali się w polszczyźnie jako najkrótszy opis drugiej tury wyborów AD 2025. Będzie znakiem czasu również fraza „o tym były te wybory”, przywoływana pod koniec wyścigu już głównie ironicznie. W związku z nadmiarem rekordowo długich debat dużo mówiło się też o tym, który kandydat „ustał” (czyli przetrwał), kto dowiózł, zaorał, kto kogo znokautował. Pozostanie też wreszcie ślad czerwonych korali Joanny Senyszyn i jej licznych naśladowczyń. No i snus Karola Nawrockiego (jak to ujął Szymon Hołownia: „Lepszy trzask niż strzał w dziąsło”). „Używki i ustawki” to może nie najlepsze hasło wyborcze, ale dobry skrót kilku afer.

A hasztagi? Na ostatniej prostej starły się opcje #TylkoNawrocki i #TylkoNieTrzaskowski z #TylkoNieNawrocki i #Trza. To ten twardszy elektorat. Osieroceni po pierwszej turze wyborcy lewicy nie byli tacy przekonani. Ale dopingowali się i zmuszali. Jak pamiętamy, w 2023 r. Beata Szydło nawoływała: „Zamknij oczy, zaciśnij zęby i zagłosuj na PiS”. Demokraci, którym nie po drodze z Rafałem Trzaskowskim, namawiali do głosowania, posługując się hasztagiem #możnazmiską.