Michał R. Wiśniewski
3 marca 2026
Ludzie i style

Cios w nos

Zapowiedziany cios. Zapowiedziany cios. reddit.com/user/popydo
Skrajna prawica nauczyła się mimikry i zyskała nowe narzędzia do propagowania nienawiści.

W 1985 r. w szwedzkim miasteczku Växjö reporter dziennika „Dagens Nyheter” zrobił zdjęcie, na którym kobieta w spódnicy uderza torebką łysego neonazistę. Czytelna symbolika fotografii sprawiła, że zdjęcie przeszło do historii. Dziś sprawy są nieco bardziej skomplikowane – skrajna prawica nauczyła się mimikry i zyskała nowe narzędzia do propagowania nienawiści. Pokazuje to filmik opublikowany 12 lutego na platformie X pochodzący z liceum w Lake Zurich w stanie Illinois. Zamiast skinheada w ciężkich buciorach – Danny Spud, chłopak z bujną czupryną w okularach. Obaj by się jednak dogadali – okularnik trzyma w rękach transparent popierający agencję ICE, w praktyce rządową antymigrancką bojówkę terroryzującą ulice amerykańskich miast. Przyszedł z nim do szkoły prowokować kolegów, którzy zorganizowali protest przeciwko przemocy ICE. Jego okulary to Ray-Bany Meta z wbudowaną kamerą, dzięki której może rejestrować reakcje innych.

„Popieram ICE!” – zaczepia jednego z uczniów. „To super, brachu” – słyszy w odpowiedzi. Ale za chwilę w kadrze pojawia chłopak w brązowej bluzie i zapowiada, że uderzy go pięścią w twarz.

Polityka 10.2026 (3554) z dnia 03.03.2026; Ludzie i Style; s. 95
Pisarz, publicysta, specjalizuje się w kulturze popularnej i cyfrowej oraz współczesnych obyczajach. Nominowany do Nagrody Conrada za debiut roku. Autor powieści „Jetlag” (2014), „God Hates Poland” (2015) i „Hello World” (2017) oraz książek „Wszyscy jesteśmy cyborgami. Jak internet zmienił Polskę” (2019), „Zabójcze aplikacje. Jak smartfony zmieniły nasz świat” (2021) i „Zakaz gry w piłkę. Jak Polacy nienawidzą dzieci” (2024). Współpracuje z „Polityką”, „Dwutygodnikiem” i „Mint Magazine”. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Nowej Fantastyce” i magazynie „Znak”. Były redaktor naczelny magazynu „Kawaii”. Strona domowa: jetlag.com.pl.
