Cios w nos

W 1985 r. w szwedzkim miasteczku Växjö reporter dziennika „Dagens Nyheter” zrobił zdjęcie, na którym kobieta w spódnicy uderza torebką łysego neonazistę. Czytelna symbolika fotografii sprawiła, że zdjęcie przeszło do historii. Dziś sprawy są nieco bardziej skomplikowane – skrajna prawica nauczyła się mimikry i zyskała nowe narzędzia do propagowania nienawiści. Pokazuje to filmik opublikowany 12 lutego na platformie X pochodzący z liceum w Lake Zurich w stanie Illinois. Zamiast skinheada w ciężkich buciorach – Danny Spud, chłopak z bujną czupryną w okularach. Obaj by się jednak dogadali – okularnik trzyma w rękach transparent popierający agencję ICE, w praktyce rządową antymigrancką bojówkę terroryzującą ulice amerykańskich miast. Przyszedł z nim do szkoły prowokować kolegów, którzy zorganizowali protest przeciwko przemocy ICE. Jego okulary to Ray-Bany Meta z wbudowaną kamerą, dzięki której może rejestrować reakcje innych.

„Popieram ICE!” – zaczepia jednego z uczniów. „To super, brachu” – słyszy w odpowiedzi. Ale za chwilę w kadrze pojawia chłopak w brązowej bluzie i zapowiada, że uderzy go pięścią w twarz.