Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Mariusz Herma
14 kwietnia 2026
Ludzie i style

Kudosy za Kleksikółko, czyli jak Polacy zabrali się za tłumaczenia

Aplikacja Strava
Kudosy to symbol Stravy, swoista maskotka jej społeczności.

14 mld kudosów zostawili w ubiegłym roku korzystający z aplikacji Strava, najpopularniejszego narzędzia do rejestrowania aktywności sportowych. Na całym świecie korzysta z niej 180 mln osób, a przycisk z kciukiem do góry – czyli ów kudos – służy do gratulowania innym ich osiągnięć. Polskim odpowiednikiem kudosa (o tym słowie już pisaliśmy) byłby pewnie szacun. Gdy jednak w marcu użytkownicy Stravy po latach utyskiwań doczekali się tłumaczenia aplikacji na polski, zobaczyli pochwały: „17 użytkowników udzieliło pochwały”.

Kudosy to symbol Stravy, swoista maskotka jej społeczności. Dlatego zastąpienie ich pochwałami odebrano wręcz jako profanację. Oburzenie i kpiny podgrzewały inne tłumaczeniowe kurioza. Oto heatmaps – czyli mapy pokazujące popularność różnych tras – stały się mapami ciepła, a HR – czyli heart rate, częstość rytmu serca – to teraz godzina, bo komuś skojarzyło się z hour. A raczej czemuś, bo zgodnie podejrzewa się o to tłumaczenie sztuczną inteligencję, której wypocin nikt znający język polski nie zweryfikował. Stąd powszechne poczucie, że firma potraktowała polskich użytkowników co najmniej lekceważąco. „To jak splunięcie w twarz: pokazuje, że cię nie obchodzimy” – kwitował ktoś w serwisie Reddit. Irytację pogłębiał fakt, że język angielski można przywrócić tylko z poziomu ustawień systemowych telefonu.

Czytaj też: Neonowe jabłuszka

Kompromitacji Stravy (Strawy?

Polityka 16.2026 (3560) z dnia 14.04.2026; Ludzie i Style; s. 95
Oryginalny tytuł tekstu: "Kudosy za Kleksikółko"
Mariusz Herma

W „Polityce” o muzyce, nowych technologiach i ich wpływie na nas pisze od ponad dekady, czuwa również nad aplikacją Fiszki Polityki. Wcześniej publikował m.in. w „Przekroju”, „Zwierciadle”, „Machinie” i „Gazecie Magnetofonowej”. Prowadzi także międzynarodowy serwis beehype, który zrzesza dziennikarzy muzycznych z prawie całego świata dzielących się lokalnymi nowościami.

Reklama