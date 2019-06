Szczecin obchodzi Tydzień wolności, czyli 30. rocznicę wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku. Dlatego 1 czerwca na terenie Jasnych Błoni, na reprezentacyjnym placu w samym sercu miasta, odbędzie się wernisaż fotografii poświęcony prof. Władysławowi Bartoszewskiemu.

Profesor przedstawiony został na nich m.in. jako wspaniały dyplomata, reprezentant Polski odpowiedzialny za utrzymywanie dobrych relacji z Izraelem, z Niemcami czy ze Stanami Zjednoczonymi. Z Hillary Clinton, amerykańską Sekretarz Stanu profesor spotkał się podczas otwarcia muzeum Fabryka Schindlera w Krakowie w 2010 roku. Mówił często, że dla niego polski patriotyzm nie polega na mówieniu o patriotyzmie, tylko na służbie. Słynna jest też metafora, w której podsumował możliwości polskiej dyplomacji: „Jeśli panna nie jest piękna i posażna, to powinna być choć sympatyczna, a nie nabzdyczona”. Jego znanym i często powtarzanym mottem było również: „Warto być przyzwoitym”. Do tej filozofii życiowej w serii wykładów w Szczecinie nawiążą w czerwcu również wybitni społecznicy i politycy, m.in.: Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar.

Z ambasadorem Izraela, Zvi Rav-Nerem spotkał się na uroczystości rocznicowej likwidacji łódzkiego getta w sierpniu 2014 roku.

Człowiek przyjazny i przyzwoity

Jego talenty dyplomatyczne wielokrotnie służyły polskiej sprawie. Rządy w kraju się zmieniały, a on pozostawał w kontakcie ze sceną polityczną, bo jak mówił „kocha swoich rodaków, choć doprowadzają go do cholery”.