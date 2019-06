Samorządy wchodzą do gry

Ogary partyjnej propagandy poszły w las i szczekają: opozycja szykuje wojnę domową i rozbiór Polski, samorządy wypowiedziały posłuszeństwo państwu, a decentralizacja równa się zdradzie narodowej, za którą stoi George Soros. Autorzy oskarżeń mylą fakty, osoby i koncepcje, bo nie one są najważniejsze. O co chodzi w nowej kampanii dezinformacji i nienawiści?

Na początku czerwca radio Wnet odpaliło bombę: PO ma nową strategię na jesienne wybory. To program Wielka Polska Obywatelska, którego szkic sygnowany przez prof. Macieja Kisilowskiego i Pawła Lisiewicza „wyciekł” do radiostacji. Tekst zawiera propozycje, które od wielu miesięcy można przeczytać w internecie i licznych artykułach publicystycznych sygnowanych przez uczestników Inkubatora Umowy Społecznej (IUS). Maciej Kisilowski, na co dzień profesor Central European University, jest także wiceprezesem IUS, stowarzyszenia, z którym współpracuje kilkudziesięciu akademików i intelektualistów.