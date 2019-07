MetrODsztuki. Druga linia metra zmieniła się w galerię sztuki!

22 lipca stołeczne metro zamieniło się w największą podziemną galerię sztuki w Europie. Prace kilkudziesięciu artystów można oglądać w ramach wystawy „MetrODsztuki”. Ekspozycja zorganizowana z okazji 10-lecia „Coming Out Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie” potrwa przez miesiąc.

Na wszystkich siedmiu stacjach drugiej linii warszawskiego metra można oglądać prace absolwentów stołecznej Akademii Sztuk Pięknych. Wystawa stwarza okazję dla tysięcy podróżujących do zapoznania się ze sztuką twórców młodego pokolenia. Zwłaszcza dla tych, którym do galerii sztuki nie zawsze po drodze. „MetrODsztuki” jest pierwszą wystawą zrealizowaną w całości w przestrzeniach warszawskiego metra i jednocześnie największą tego typu ekspozycją w całej Europie.

Droga do artystycznej kariery

Wystawa podsumowuje 10 lat projektu „Coming Out”, w ramach którego co roku prezentowano najlepsze prace dyplomowe absolwentów stołecznej ASP. Od 2009 r. studenci dziewięciu wydziałów uczelni mieli niepowtarzalną szansę na pokazanie swojej sztuki szerszej publiczności poza murami uczelni, co niejednokrotnie otwierało drzwi do międzynarodowej kariery artystycznej.

Mecenasem i partnerem projektu jest firma Ströer, która oddała ASP kilkadziesiąt wielkoformatowych nośników, na których zostaną zaprezentowane prace. – Liczymy, że prace młodych polskich artystów z różnych dziedzin uatrakcyjnią przestrzeń metra w okresie wakacyjnym i że będzie to pierwsze z wielu tego typu przedsięwzięć – komentuje Andrzej Magdziak, CEO Grupy Ströer.

Druga nitka metra przekształciła się w galerię sztuki

W wystawie birze udział czterdziestka artystów – absolwentów warszawskiej ASP. Ich prace zajmują wszystkie nośniki reklamowe drugiej linii metra. Przestrzeń (jak dotąd) komercyjna zamieniła się więc w przestrzeń artystyczną. Między Rondem Daszyńskiego a Dworcem Wileńskim do zwiedzania jest przeszło półtora kilometra podziemnych tras. Każda praca odsyła do kolejnej.

Organizatorzy zapowiadają, że obejrzenie podziemnej wystawy może zająć od dwóch i pół do nawet czterech godzin. Dlatego też sugerują, żeby zwiedzanie podzielić na etapy. Dodatkowo zwiedzający mogą zeskanować załączony do każdej pracy kod QR. Te przekierują ich na specjalne strony poświęcone dziełom i artystom, gdzie będą mogli dowiedzieć się nieco więcej o twórcach. Dla pierwszych 500 osób, które to zrobią, Ströer i ASP przygotowały zaproszenia na wydarzenia kulturalne, artystyczne albumy i katalogi. Skanowanie kodów umożliwi także udział w specjalnie przygotowanej grze miejskiej.

Na sztuki warto zejść do podziemi!

Druga linia warszawskiego metra zamieniła się zatem na ponad miesiąc w podziemną galerię sztuki. Co ciekawe, zdarza się, że jest nazywana największą na świecie podziemną galerią op-artu. Stacje drugiej nitki zaprojektował bowiem Wojciech Fangor, wybitny przedstawiciel sztuki optycznej. Swoją drogą także absolwent stołecznej ASP.

Wystawa „MetrODsztuki” potrwa do niedzieli 25 sierpnia. Patronatem objął ją prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Okazji do zwiedzania podziemnych wystaw ma być zresztą więcej. A że dla sztuki (w tym wypadku młodej) warto zejść pod ziemię, to już inna sprawa. Warszawskie metro ma spore szanse stać się najchętniej odwiedzaną polską galerią sztuki. Wszystko to w cenie biletu na przejazd.

„Polityka” jest patronem medialnym akcji.

Prezentujemy wybrane prace studentów ASP: