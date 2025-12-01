Nagrody Historyczne POLITYKI im. Mariana Turskiego za rok 2025

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do 67. edycji Nagród Historycznych POLITYKI. W każdej kategorii (dziale) nagrodami są nagrody pieniężne w wysokości po 10 000 zł brutto dla każdej kategorii (działu). Nagroda za debiut wynosi 7 000 zł brutto.

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do 67. edycji Nagród Historycznych POLITYKI.

W każdej kategorii (dziale) nagrodami są nagrody pieniężne w wysokości po 10 000 zł brutto dla każdej kategorii (działu). Nagroda za debiut wynosi 7 000 zł brutto.

Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach

Za książki o tematyce historycznej, dotyczącej najnowszej historii Polski (po 1914 r.):

Prace naukowe

Prace popularnonaukowe

Wydawnictwa źródłowe

Pamiętniki, relacje, wspomnienia

Debiuty w pracach naukowych i popularnonaukowych

Zgłoszenia powinny dotyczyć książek i publikacji, które w metryczce mają wpisany rok wydania 2025. Nie nagradzamy wznowień i reedycji, w przypadku wydawnictw kilkutomowych wydawanych na przestrzeni lat czekamy na ukazanie się ostatniego tomu. Dopuszczamy do konkursu przetłumaczone na polski książki autorów zagranicznych.

Do zgłoszeń nie jest wymagany specjalny formularz. Prosimy o sporządzenie listy zgłaszanych pozycji (autor, tytuł, wydawnictwo, kontakt telefoniczno-mailowy) i wysłanie jej na adres: nh@polityka.pl. W przypadku prac naukowych (monografii) pożądane jest dołączenie recenzji naukowej (również wewnętrznych) książki.

Bardzo prosimy o wyodrębnienie autorów debiutujących, ułatwi to nam odpowiednie zaklasyfikowanie książki.

Na zgłoszenia czekamy do 30 stycznia 2025 r.

Dodatkowo prosimy o przesyłanie po 2 egzemplarze każdej zgłoszonej pozycji na adres redakcji:

Tygodnik POLITYKA,

ul.Słupecka 6

02-309 Warszawa,

z dopiskiem Nagrody Historyczne Polityki.

Niewykluczone mogą być ze strony organizatora prośby o teksty książek w wersji elektronicznej lub o dodatkowe papierowe egzemplarze.

Przyznanie nagród nastąpi w maju 2026 r.

Obecny skład Jury:

dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, prof. dr hab. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, prof. Wiesław Władyka (Przewodniczący), dr hab. Marcin Zaremba.