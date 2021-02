Stary golf szwagra, hybryda czy elektryk? Naukowcy sprawdzili, co lepsze

Auto spalinowe czy elektryczne. Co jest lepsze dla kieszeni? Co dla planety? Sprawdzili to badacze z najlepszej politechniki świata.

W nieustającej dyskusji o wyższości aut spalinowych nad elektrycznymi – lub odwrotnie – pojawił się właśnie kolejny argument – przydatny zwolennikom elektrycznej transformacji. Nie chodzi o osobiste satysfakcje dyskutantów: transport drogowy odpowiada na świecie za kilkanaście procent emisji gazów cieplarnianych. Mądrość ludowa głosi, iż jeżdżenie starym benzynowym volkswagenem golfem mniej szkodzi przyrodzie niż inwestowanie w nowy pojazd napędzany elektronami. I jest to mądrość przypuszczalnie słuszna. Inaczej się jednak sprawy mają, kiedy porównujemy dwie inwestycje: zakup nowego samochodu tradycyjnego i zakup nowego elektryka. Grupa badaczy kierowanych przez Jessikę Trancik z Institute for Data, Systems, and Society na najlepszej politechnice świata, czyli Massachusetts Institute of Technology w Bostonie, opublikowała właśnie raport obejmujący niemal wszystkie dostępne obecnie na rynku amerykańskim pojazdy, z którego płyną dwa (stosunkowo) jednoznaczne wnioski. Czytaj także: Izera, polski czy niepolski samochód elektryczny? Czynnik iks Wniosek 1: Samochody elektryczne są droższe w zakupie, ale – jeśli tylko wybierzemy odpowiedni model – rzeczywiście okazują się tańsze w użytkowaniu na dłuższą metę (cena, obsługa, naprawy, paliwo). Wniosek 2: Zakup przeciętnego nowego pojazdu elektrycznego kładzie się mniejszym węglowym cieniem niż zakup podobnego pojazdu z silnikiem spalinowym (pod warunkiem że auto dojedzie w stanie używalności do deklarowanego przez producenta kresu swych dni). Czytaj także: Samochód elektryczny, czyli stuletnia nowość Oczywiście to wynik uśredniony. Nie uwzględnia lokalnych warunków – na przykład tego, jak bardzo czyste/brudne jest źródło energii elektrycznej, z którego ładowane są pojazdy. Nie bierze też pod uwagę różnic w cenach paliwa (w USA – najwyższe w Kalifornii, najniższe w Teksasie) i energii elektrycznej (najwyższe na Alasce i Nowej Anglii, najniższe na Środkowym Zachodzie). To czynniki, które każdy ewentualny kupujący musi dołożyć do równania sam. Twarz hybrydy Interesującą ciekawostką jest bardzo kontekstowa ekologiczność pojazdów hybrydowych (korzystających czasem z silnika spalinowego, czasem elektrycznych). Są hybrydy tańsze w użytkowaniu i przyjaźniejsze dla środowiska naturalnego niż pojazdy spalinowe ich klasy. Ale są też hybrydy droższe i bardziej szkodliwe – lub szkodliwe w porównywalny sposób do spalinowych odpowiedników (ilustracja nr 1). Przed zakupem trzeba się porządnie zastanowić.

Generalny wniosek jest zaś taki: najmniej emisyjne samochody są jednocześnie zwykle samochodami najtańszymi, i to często niezależnie od rodzaju zastosowanego w nich napędu.