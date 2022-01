Kosmos 2022 – będzie się działo

Rok 2021 przyniósł wiele, m.in. lądowanie na Marsie superłazika Perseverance i helikoptera Ingenuity oraz start budowanego od lat najdroższego pojedynczego urządzenia, jakie wysłaliśmy w kosmos – James Webb Space Telescope. Ale w tym roku wydarzy się więcej.

W końcu września spodziewany jest spektakularny finał samobójczej misji amerykańskiej sondy DART , która ma przetestować program ochrony Ziemi przed zagrażającymi jej w przyszłości asteroidami czy kometami. Sonda zbliży się do pary asteroid z pobliskiej grupy asteroid Amora – ok. 11 mln km od Ziemi – i uderzy w mniejszą z nich. Ta para to Didymos o średnicy 780 m i krążący wokół niego 163-metrowy Dimorfos. Zadaniem sondy DART (Double Asteroid Redirection Test) nie jest zniszczenie Dimorfosa, a jedynie zmiana (zacieśnienie) jego orbity wokół większego towarzysza. W ten sposób, jeśli cały test się powiedzie, będzie można sprawdzić, czy zbliżający się do Ziemi obiekt kosmiczny można unieszkodliwić poprzez zmianę toru jego orbity. Do tej pory wykonywano jedynie symulacje takich zderzeń, teraz przeprowadzony zostanie test realny.

We wrześniu nastąpi start długo oczekiwanego łazika Rosalind-Franklin w kierunku Marsa. Ta misja to efekt współpracy ESA i rosyjskiej agencji – Roskosmos. Łazik zostanie z orbity przetransportowany na powierzchnię Czerwonej Planety przy pomocy lądownika Kazaczok. Celem Rosalind-Franklin jest szukanie śladów niegdysiejszego życia na Marsie. Będzie dokonywał licznych odwiertów, a pozyskany materiał badał na miejscu w swoim laboratorium.

Pod koniec roku nastąpi wystrzelenie z Przylądka Canaveral na Florydzie gigantycznej rakiety New Glenn projektu firmy Blue Origin Jeffa Bezosa, właściciela Amazona. Rakieta będzie miała 95 m wys. i 7 szer. Będzie w stanie dostarczyć na orbitę 40 t ładunku. New Glenn będzie największą obecnie rakietą kosmiczną. Większa była tylko Saturn V, która zabrała ludzi na Księżyc w ramach programu Apollo.

Ukończenie Niebiańskiego Pałacu

Do końca 2022 r. Chińczycy zapowiadają ukończenie swojej stałej stacji kosmicznej Tiangong (Niebiański Pałac). Stacja będzie się składać z trzech modułów o wadze ok. 20 t każdy. Nie będzie więc duża, ale pomieści stałe załogi trzech chińskich naukowców i astronautów. Będzie orbitować na niskiej orbicie okołoziemskiej. Chińczycy przewidują, że zdoła pracować ok. 10 lat.

Czytaj także: Kosmos made in China

***

Badania kosmosu niezwykle przyspieszają. Z roku na rok będzie coraz więcej misji i wypraw; Ziemia staje się dla nas już po prostu nieco przyciasna. To zresztą było do przewidzenia. Wciąż jeszcze głównym kierunkiem kosmicznych przedsięwzięć są cele naukowe, ale to już niedługo się zmieni. Coraz częściej staną się nimi także cele gospodarcze (pozyskiwanie drogocennych metali i pierwiastków z księżyców i asteroid – to będzie w przyszłości prawdziwa żyła złota) oraz, niestety, militarne. Trzeba tylko mieć nadzieję, że największe potęgi kosmiczne naszego świata jakoś się porozumieją i ustalą cywilizowaną wersję tego podboju.

Czytaj także: Lucy leci z kapsułą czasu w stronę Jowisza