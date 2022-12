Wiosna w Nowy Rok? Niestety. Zima w Polsce stała się „bezjądrowa”

Prognozy przewidują, że Nowy Rok będzie w Polsce wyjątkowo ciepły, z temperaturami dochodzącymi do plus 14, a lokalnie nawet 16 st. C. Zwłaszcza na zachodzie i południowym zachodzie kraju.

W zeszłym roku w sylwestra i w Nowy Rok też było ciepło, ale nie aż tak. Najwyższe temperatury zanotowano wówczas w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego – plus 13 st. Absolutny styczniowy rekord dodatniej temperatury w Polsce padł 6 stycznia 1999 r. w miejscowości Pszenno w województwie dolnośląskim – 18,6 st. C. Generalnie już od wielu dni jest ciepło, więc obudziły się wiewiórki, które normalnie o tej porze powinny spać.

Styczeń. Pogodowe anomalie

W styczniu 16 czy nawet 14 st. to anomalia pogodowa, ale nie jest to zjawisko przypadkowe. Odpowiada za nie osłabienie, a nawet zaburzenie tzw. cyrkulacji strefowej, charakterystycznej dla naszego klimatu. Normalnie cyrkulacja atmosferyczna jest strefowa, czyli przebiega zgodnie z liniami stref klimatycznych, czyli mniej więcej równoleżnikowo. Zaburzenia tej cyrkulacji powodują, że ujawniają się tendencje do adwekcji, tj. silnego napływu powietrza z kierunku południowego. I taki napływ, z południowego zachodu, ma właśnie miejsce. Globalne rozregulowanie klimatu sprawia, że takich nagłych adwekcji, południowych czy północnych, będzie przybywać. Anomalie staną się coraz częstsze.

Zresztą gwałtowne uderzenie mrozu i śnieżyc, z którym jeszcze dwa–trzy dni temu borykało się kilka stanów USA, głównie w środkowo-wschodniej części kraju, było spowodowane podobnym zjawiskiem, tyle że odwrotnym. Zaburzenie cyrkulacji spowodowało nagły napływ – wtargnięcie – bardzo zimnego powietrza z kierunku arktycznego w dół. Tamtejszy paradoks polegał na tym, że w kilku stanach było znacznie zimniej niż w północnej Kanadzie. To dlatego, że masy zimnego arktycznego powietrza przepłynęły wysoko górą na południe, po czym po prostu spadły na obszary kilku stanów.

Oczywiście zaburzenia cyrkulacji atmosferycznej wywołujące adwekcję z północy u nas też mogą się zdarzać, choć raczej nie tak często jak w Ameryce, ponieważ ta część Arktyki, której masy powietrza mogłyby nam zagrozić wtargnięciem, ociepliła się znacznie bardziej niż obszary arktyczne położone bardziej na zachód. Tak więc w Europie częściej będziemy narażeni na nagłe napływy ciepłych mas z południa. To ocieplenie, z którym mamy obecnie do czynienia, jest też możliwe z tej racji, że obecnie na naszym terytorium nie ma pokrywy śnieżnej, która zawsze schładza powietrze o kilka stopni. Cały śnieg stopniał i zmienił sytuację hydrologiczną wielu rzek, których stany istotnie wzrosły.

Polskie zimy „bezjądrowe”

Choć kilkanaście stopni ciepła w styczniu to anomalia, to jednak nie tak groźna jak ostatni przypadek amerykański. Tak wysoka temperatura nie spowoduje śmierci, zniszczeń i strat, z którymi musiał się zmierzyć choćby stan Nowy Jork. Ale generalnie dla przyrody jest to zjawisko niekorzystne – powoduje jej większe lub mniejsze rozregulowanie. W styczniu i w lutym powinno być zimno, a jeszcze do tego najlepiej śnieżnie.

Tymczasem w przeciągu ostatnich stu lat zima w Polsce na terenach nizinnych skróciła się ze stu kilkunastu dni do 40. Poza tym nasze zimy stały się, jak to mówią klimatolodzy, „bezjądrowe”, to znaczy nie występują w nich zasadnicze okresy ze stuprocentową pokrywą śnieżną. Kiedyś takie były; te okresy zdecydowanej zimy, czyli śnieżnej i mroźnej, nazywano nawet „sanną”. Od sań.

A dzisiaj istnieją już u nas obszary, na których pokrywy śnieżnej zimą nie ma w ogóle, i to jest zmiana bardzo istotna. Polska zdecydowanie nabiera cech klimatu Kotliny Panońskiej. Niestety coraz częściej zimy nad Wisłą nie ma lub pojawia się na krótko, znika i nie pozostaje nam nic innego, jak się do tego przyzwyczaić. Może dałoby się to zmienić, włączając się aktywnie w walkę o ochronę klimatu całej Ziemi, ale z tym, jak wiadomo, wciąż jest wielki problem.

