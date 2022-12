Huraganowe wiatry, oblodzenia, brak prądu. „Bombowy cyklon” przyniósł Ameryce zimę stulecia

Rekordowe mrozy i zamiecie śnieżne trwają od kilku dni w USA. Tegoroczne święta Bożego Narodzenia Amerykanie obchodzą w zimnie nienotowanym od czasu, kiedy zaczęto mierzyć i rejestrować temperatury.

Do ponad 200 mln ludzi – ok. dwóch trzecich populacji kraju – władze skierowały ostrzeżenia o trudnych warunkach zimowych. Fala arktycznego powietrza uderzyła z północy i najzimniej jest właśnie w stanach Północy i środkowego Zachodu, ale nienormalnie niskie temperatury zanotowano nawet na Południu, w Teksasie i Luizjanie, gdzie zimy są zwykle łagodne.

Mrozy spowodowały zakłócenia w dostawach energii elektrycznej, wskutek czego w piątek milion domów prywatnych i przedsiębiorstw pozbawionych było prądu, a do kilkudziesięciu milionów ludzi władze zwróciły się o jego oszczędzanie, ostrzegając o możliwości wyłączeń. Zamiecie nękają głównie stany w regionie Wielkich Jezior na Środkowym Zachodzie, w tym takie miasta jak Chicago i Buffalo, gdzie mroźne wiatry wiały z szybkością 112 km/godz. Najzimniej jest na Północy, przy czym wiatry sprawiają, że np. w miasteczku Gilette w stanie Wyoming odczuwa się, jakby temperatura na wietrze sięgała –45 st. F, czyli –42 st. C.

Paraliż na drogach i w powietrzu

Śnieżyce, oblodzona nawierzchnia i związana z pogodą fatalna widoczność spowodowały setki wypadków, którym przypisuje się śmierć co najmniej 15 osób. Telewizja pokazuje obrazy dantejskich scen na szosach i autostradach, gdzie kierowcy tracą panowanie nad kierownicą i powodują kolizje z udziałem kilkunastu lub kilkudziesięciu samochodów. Drogi w USA odśnieża się zwykle z opóźnieniem, ponieważ wiele miast, zwłaszcza w południowych częściach kraju, gdzie śnieg jest raczej rzadkością, nie jest wyposażonych w wystarczającą liczbę pługów śniegowych.

Z powodu ekstremalnych warunków atmosferycznych od środy linie lotnicze odwołały około 5 tys. lotów na trasach krajowych i zagranicznych, z USA lub z powrotem. Dziesiątkom tysięcy ludzi popsuło to zimowe wakacje, ponieważ w okresie świątecznym Amerykanie masowo podróżują, odwiedzając rodziny na drugim końcu kraju lub wyjeżdżając w ciepłe rejony. Przewoźnicy radzą sobie z sytuacją z tym większym trudem, że w czasie pandemii koronawirusa – nie całkiem zresztą jeszcze zakończonej – kiedy wielu ludzi bało się latać, zredukowali ze względów oszczędnościowych personel, a niektóre linie nawet liczbę samolotów. Zakłócenia w lotach powstały w związku z tym już wcześniej, w czasie nasilenia ruchu lotniczego w okresie Święta Dziękczynienia pod koniec listopada.

Marzną uchodźcy i bezdomni

Zimno pogarsza kryzysową sytuację na południowej granicy z Meksykiem, gdzie od kilku tygodni koczują tysiące imigrantów z krajów Ameryki Środkowej oczekujących w kolejce na otworzenie granicy dla osób ubiegających się o status uchodźcy w USA. Ma to nastąpić w wyniku uchylenia tzw. Title 42, czyli specjalnego zarządzenia wprowadzonego na początku pandemii, a umożliwiającego straży granicznej bezwarunkową odmowę wszczęcia procedury azylowej z powodu groźby zarażeń w USA. Tysiące owiniętych kocami Latynosów marznie, ponieważ na granicy jest także zimno.

Mrozy stawiają w dramatycznej sytuacji także bezdomnych na ulicach miast, gdzie nie zawsze starcza dla nich miejsc w schroniskach, a niektórzy z nich często boją się tam nocować z obawy przed okradzeniem. W wielu stanach władze zaapelowały do obywateli, żeby pomagali bezdomnym w znalezieniu im dachu nad głową lub dostarczeniu żywności i gorących napojów. Organizacje non-profit, jak Our Calling, umożliwiły posiadaczom telefonów komórkowych zgłaszanie się do ochotniczej pomocy. Bezdomnym pomaga wszędzie Armia Zbawienia, ale apeluje się o współpracę z tą organizacją.

Bombowy cyklon

Obecną anomalię klimatyczną meteorolodzy uznali za efekt „bombowego cyklonu” (bomb cyclon), którym to terminem określono gwałtowny spadek ciśnienia atmosferycznego, co wywołuje burze z intensywnymi opadami śniegu, huraganowymi wichrami i oblodzeniem dróg. Niektórzy łączą obecną ekstremalną pogodę ze zmianami klimatu na Ziemi.

