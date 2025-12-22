Gen. por. Fanił Sarwarow był szefem Zarządu Szkolenia Operacyjnego w Głównym Zarządzie Operacyjnym Sztabu Generalnego SZ Rosji. Dziś rano jego samochód wyleciał w Moskwie w powietrze.

Ukraiński dron zarejestrował ciekawy incydent na froncie – konną szarżę rosyjskich żołnierzy. Co prawda nacierała tak ledwie drużyna szturmowa, a nie cała lekka brygada, jak pod Bałakławą w czasie wojny krymskiej czy Somosierą w czasie wojen napoleońskich, ale zawsze coś. Takiej grupy rekonstrukcyjno-historycznej jeszcze tu nie oglądaliśmy, choć żołnierzy poruszających się konno w strefie przyfrontowej widywano od co najmniej roku. Nie licząc osiołków dla służb zaopatrzenia. Pora na słonie i wielbłądy. I tresowane żółwie w roli pojazdów opancerzonych.

W nocy z 20 na 21 grudnia w rosyjskiej bazie wojskowej w Lipiecku wybuchł pożar na stoisku dla samolotów. Spłonęły Su-27 i Su-30, nie ma co zbierać.

Rosjanie prowadzą ataki transgraniczne na znaczną część uśpionej dotąd północnej linii frontu (obwody sumski i charkowski). Wkroczyli do ​​miejscowości Hrabowskie (wioski na południowy wschód od Sum) w nocy z 19 na 20 grudnia, a według rosyjskich źródeł zajęli i Hrabowskie, i Wysokie. Jest to połączone z kampanią informacyjną ukierunkowaną na wywołanie wrażenia przegranej Ukrainy na wszystkich odcinkach frontu. Ogólnie sytuacja jest dość ciężka, ale nie dramatyczna, nadal bez przełomu.

Od początku wojny potwierdzono śmierć 7459 rosyjskich oficerów znanych z imienia i nazwiska, stopnia, daty śmierci lub pogrzebu, często też funkcji.