28 października 2025
Nauka

Na straży całej Polski

28 października 2025
Zawód strażaka cieszy się największym zaufaniem Polaków Zawód strażaka cieszy się największym zaufaniem Polaków mat. pr.
Energia jutra to bezpieczeństwo. A najlepszym symbolem bezpieczeństwa są strażacy: obecni wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Z myślą o jednostkach ochotniczych i zawodowych w całej Polski działa program „ORLEN na straży” – w tym roku z rekordowym budżetem.

To był wyjątkowy wieczór w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. 22 września widownia zapełniła się strażakami z całej Polski, którzy mogli odebrać granty przyznane w ramach programu „ORLEN na straży”. – Jesteście dla nas prawdziwym wzorem. Jak pokazują badania, strażacy to najbardziej szanowany zawód w naszym społeczeństwie. Rok temu obiecaliśmy wam dwukrotne zwiększenie puli środków do rozdysponowania i słowa dotrzymaliśmy. Nie spodziewaliśmy się, że wpłynie do nas aż 2,5 tys. świetnie przygotowanych aplikacji z całej Polski. Komisja konkursowa wybrała 368 z nich – podkreślił podczas gali Ireneusz Fąfara, prezes zarządu ORLEN S.A. Dodał, że to w ramach konsultacji ze środowiskiem strażaków udało się zmodyfikować kryteria przyznawania grantów. Wprowadzono na przykład możliwość finansowania szkoleń oraz wsparcia psychologicznego, odpowiadając na postulaty strażaków. W tym roku aż 60 proc. grantów trafiło do jednostek, które otrzymały je po raz pierwszy w historii programu „ORLEN na straży”.

Wrześniowa gala była okazją do uhonorowania całej społeczności strażaków za ich codzienne poświęcenie i profesjonalizm. Hasło przyświecające ich służbie to „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. ORLEN daje strażakom narzędzia i wsparcie, aby mogli swoją misję realizować jeszcze skuteczniej. Rekordowy budżet programu „ORLEN na straży” (20 milionów złotych) dla jednostek z całego kraju to jasny sygnał docenienia ich wysiłku i znaczenia bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Dzięki grantom strażacy będą mogli doposażyć swoje jednostki, szkolić kadry i wzmocnić bezpieczeństwo lokalnych społeczności. Zgodnie z przyjętymi kryteriami naboru, granty trafiają do jednostek realizujących największe, najtrudniejsze i najbardziej wymagające akcje. Średnia wartość przyznanego grantu w tym roku to ponad 54 tys. zł.

Gala ORLEN na Strażymat. pr.Gala ORLEN na Straży

Tegoroczna edycja programu „ORLEN na straży” obejmowała dwie ścieżki wsparcia. Pierwsza przeznaczona była dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej zabezpieczających strategiczne lokalizacje Grupy ORLEN. W ramach tej ścieżki dofinansowanie mogło być przyznane na działania z zakresu:

  • ratownictwa związanego z wypadkami drogowymi;
  • ratownictwa związanego z przemysłem chemicznym (w tym gazowym oraz naftowym)
    i instalacjami odnawialnych źródeł energii obejmujących infrastrukturę Grupy ORLEN;
  • ratownictwa związanego z zagrożeniami wynikającymi ze zmiany klimatu.

Wysokość przyznanych grantów w tej kategorii wynosiła od 40 tys. do 150 tys. zł.

Druga ścieżka została stworzona dla jednostek aspirujących do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Otrzymały one granty do 50 tys. zł na działania zbliżające je do spełnienia wymogów systemowych. W ramach programu Fundacja ORLEN przekazała również wsparcie dla podmiotów ratowniczych o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa, w tym dla wybranych podmiotów kategorii do wykonywania ratownictwa górskiego oraz wodnego. Granty w tej części otrzymały m.in. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

Szczególnym wydarzeniem podczas gali „ORLEN na Straży” było przyznanie nagrody specjalnej. Strażaczka Marta Małecka, na co dzień pełniąca służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, została wyróżniona przez Fundację ORLEN za popularyzowanie ochrony przeciwpożarowej z zakresu działalności poszukiwawczo-ratowniczej. Marta Małecka bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jest pierwszą kobietą pracującą w oddziale bojowym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 oraz pierwszą kobietą przewodnikiem psa ratowniczego w Specjalistycznej Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej „Warszawa 9”.

Ogromna popularność tegorocznej edycji „ORLEN na straży” skłoniła ORLEN do stworzenia dodatkowego programu. Firma przeznaczy dodatkowe 5 mln zł na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych z województw mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego, ze względu na ich położenie geograficzne i strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. W ramach pilotażowego programu „ORLEN. Razem dla bezpieczeństwa” jednostki OSP mają szansę otrzymać do 50 tys. zł. Pozyskane wsparcie można będzie przeznaczyć na zakup środków ochrony indywidualnej, sprzętu logistycznego, bezzałogowych statków powietrznych (na przykład dronów), środków łączności czy na szkolenia. Program „ORLEN. Razem dla bezpieczeństwa” będzie stanowić uzupełnienie działań prowadzonych w ramach programu „ORLEN na straży”. Oba programy stworzą spójny system pomocy dla strażaków ochotników, odpowiadając na ich potrzeby sprzętowe, szkoleniowe i operacyjne.

.mat. pr..

ORLEN wspiera straż pożarną i jej działalność także na inne sposoby. Jednym z nich jest program „Bezpieczne Orlęta”. W tym roku Fundacja ORLEN przyznała wsparcie finansowe 24 jednostkom Państwowej Straży Pożarnej, które będą realizować edukację najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. Do programu wpłynęło rekordowe 80 wniosków, co pokazuje rosnące zainteresowanie tworzeniem bezpiecznych przestrzeni edukacyjnych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Granty otrzymały miejskie i powiatowe komendy PSP, szkoły PSP, a także inne jednostki organizacyjne, które posiadają lub zamierzają utworzyć sale edukacyjne. Dzięki wsparciu Fundacji ORLEN dzieci w całej Polsce będą mogły w praktyczny i atrakcyjny sposób poznać zasady reagowania w sytuacjach zagrożenia, udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych. Niektóre jednostki planują również tworzenie mobilnych sal edukacyjnych, które umożliwią dotarcie do dzieci w mniejszych miejscowościach.

Materiał przygotowany we współpracy z ORLEN Art & Science

Polityka 44.2025 (3538) z dnia 28.10.2025; Sponsorowany materiał informacyjny; s. 59

