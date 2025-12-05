Przejdź do treści
5 grudnia 2025
Nauka

Które studia naprawdę przygotują Cię na przyszłość? Nowa oferta WSKZ

5 grudnia 2025
Dynamiczny rozwój technologii zmienia potrzeby współczesnego rynku pracy i zwiększa zapotrzebowanie na specjalistów o kompetencjach technicznych.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego z myślą o zawodach przyszłości wprowadziła do oferty nowe studia inżynierskie. Sprawdź, w jakich obszarach możesz się rozwijać.

Z technologią na TY

Gospodarka i rynek pracy przechodzą rewolucję. Nieustannie pojawiają się nowe rozwiązania technologiczne, związane z rozwojem automatyzacji i sztucznej inteligencji. Postępujący rozwój technologii przekłada się na rosnący deficyt specjalistów o zaawansowanych kompetencjach technicznych. Konsekwencją tego są opóźnienia w realizacji projektów oraz ograniczony potencjał innowacyjny przedsiębiorstw.

Rynek pracy potrzebuje specjalistów, którzy potrafią programować, analizować dane, budować inteligentne systemy, a nawet projektować roboty. I to niezależnie od branży – innowacyjne rozwiązania są dziś potrzebne w medycynie, edukacji, biznesie, przemyśle, a nawet kulturze.

To właśnie dlatego edukacja techniczna zyskuje szczególne znaczenie. Studia inżynierskie to rozwiązanie dla każdego, kto chce pracować przy nowoczesnych projektach, rozwijać innowacje albo po prostu zapewnić sobie stabilną i perspektywiczną przyszłość.

Studia przyszłości w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesnego rynku pracy, wprowadzając do oferty nowoczesne studia inżynierskie. To rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą tylko nadążać za zmianami, ale je współtworzyć. Kandydaci mają do wyboru kilka obszarów kształcenia.

Pierwszym z nich jest Informatyka. To kierunek dla tych osób, które chcą nauczyć się programowania, tworzenia systemów informatycznych, aplikacji oraz narzędzi cyfrowych. Studia otwierają drzwi do kariery w IT, przygotowując do pracy na stanowisku programisty, administratora systemów czy projektanta rozwiązań IT.

W ofercie nie zabrakło obszarów kształcenia związanych ze sztuczną inteligencją. To bowiem jedna z najszybciej rozwijających się specjalizacji. Kandydaci do wyboru mają studia Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe oraz Programowanie z elementami AI.

Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią chronić dane i systemy przed cyberatakami, dlatego w ofercie WSKZ pojawiły się studia Cyberbezpieczeństwo. Program koncentruje się na nauce rozpoznawania zagrożeń, projektowania zabezpieczeń oraz reagowania na incydenty bezpieczeństwa.

Ciekawą propozycją są studia z obszaru bioinformatyki, łączące technologię z biologią i medycyną. Studia takie jak Bioinformatyka, Informatyka medyczna czy Biologia systemów przygotowują do pracy w laboratoriach, start-upach biotechnologicznych i firmach zajmujących się analizą danych zdrowotnych.

WSKZ przygotowała studia związane z robotyką i automatyką. Studenci uczą się projektowania urządzeń, programowania robotów i pracy z systemami, które napędzają przemysł 5.0.

Studiowanie dopasowane do życia

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego stawia na dostępność. Uczelnia wykorzystuje nowoczesne metody kształcenia na odległość i zapewnia całodobowy dostęp do intuicyjnej platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne przygotowane przez ekspertów. Można je realizować o dowolnej porze dnia – to znacząco podnosi komfort nauki.

Studia inżynierskie trwają 7 lub 8 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera oraz dyplomu zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Programy zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia oraz trendami wyznaczanymi przez współczesną gospodarkę.

Rekrutacja na studia inżynierskie jest otwarta

Mimo że rok akademicki już się rozpoczął, to dalej można zapisać się na nowe studia inżynierskie w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Rekrutacja odbywa się w pełni online i ogranicza do 3 prostych kroków. Należy wybrać studia, wypełnić krótki formularz i sfinalizować zapis.

Ponadto w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego trwa właśnie akcja Black Weeks. Tylko teraz można uzyskać nawet 20% rabatu na I rok nauki. To dobry moment, by wybrać studia inżynierskie i ruszyć w podróż po wiedzę oraz kompetencje przyszłości!

Szczegóły promocji Black Weeks: https://studia-online.pl/black-week

Materiał przygotowany przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego.

Reklama