Które studia naprawdę przygotują Cię na przyszłość? Nowa oferta WSKZ

Dynamiczny rozwój technologii zmienia potrzeby współczesnego rynku pracy i zwiększa zapotrzebowanie na specjalistów o kompetencjach technicznych.

To właśnie dlatego edukacja techniczna zyskuje szczególne znaczenie. Studia inżynierskie to rozwiązanie dla każdego, kto chce pracować przy nowoczesnych projektach, rozwijać innowacje albo po prostu zapewnić sobie stabilną i perspektywiczną przyszłość.

Rynek pracy potrzebuje specjalistów, którzy potrafią programować, analizować dane, budować inteligentne systemy, a nawet projektować roboty. I to niezależnie od branży – innowacyjne rozwiązania są dziś potrzebne w medycynie, edukacji, biznesie, przemyśle, a nawet kulturze.

Gospodarka i rynek pracy przechodzą rewolucję. Nieustannie pojawiają się nowe rozwiązania technologiczne, związane z rozwojem automatyzacji i sztucznej inteligencji. Postępujący rozwój technologii przekłada się na rosnący deficyt specjalistów o zaawansowanych kompetencjach technicznych. Konsekwencją tego są opóźnienia w realizacji projektów oraz ograniczony potencjał innowacyjny przedsiębiorstw.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego z myślą o zawodach przyszłości wprowadziła do oferty nowe studia inżynierskie . Sprawdź, w jakich obszarach możesz się rozwijać.

Studia przyszłości w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesnego rynku pracy, wprowadzając do oferty nowoczesne studia inżynierskie. To rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą tylko nadążać za zmianami, ale je współtworzyć. Kandydaci mają do wyboru kilka obszarów kształcenia.

Pierwszym z nich jest Informatyka. To kierunek dla tych osób, które chcą nauczyć się programowania, tworzenia systemów informatycznych, aplikacji oraz narzędzi cyfrowych. Studia otwierają drzwi do kariery w IT, przygotowując do pracy na stanowisku programisty, administratora systemów czy projektanta rozwiązań IT.

W ofercie nie zabrakło obszarów kształcenia związanych ze sztuczną inteligencją. To bowiem jedna z najszybciej rozwijających się specjalizacji. Kandydaci do wyboru mają studia Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe oraz Programowanie z elementami AI.

Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią chronić dane i systemy przed cyberatakami, dlatego w ofercie WSKZ pojawiły się studia Cyberbezpieczeństwo. Program koncentruje się na nauce rozpoznawania zagrożeń, projektowania zabezpieczeń oraz reagowania na incydenty bezpieczeństwa.

Ciekawą propozycją są studia z obszaru bioinformatyki, łączące technologię z biologią i medycyną. Studia takie jak Bioinformatyka, Informatyka medyczna czy Biologia systemów przygotowują do pracy w laboratoriach, start-upach biotechnologicznych i firmach zajmujących się analizą danych zdrowotnych.

WSKZ przygotowała studia związane z robotyką i automatyką. Studenci uczą się projektowania urządzeń, programowania robotów i pracy z systemami, które napędzają przemysł 5.0.

Studiowanie dopasowane do życia

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego stawia na dostępność. Uczelnia wykorzystuje nowoczesne metody kształcenia na odległość i zapewnia całodobowy dostęp do intuicyjnej platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne przygotowane przez ekspertów. Można je realizować o dowolnej porze dnia – to znacząco podnosi komfort nauki.

Studia inżynierskie trwają 7 lub 8 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera oraz dyplomu zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Programy zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia oraz trendami wyznaczanymi przez współczesną gospodarkę.