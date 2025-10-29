Przejdź do treści
oprac. MD
29 października 2025
Odchodzić po ludzku

Opieka długoterminowa w Polsce: w stronę dobrej zmiany

29 października 2025
Często słyszymy od rodzin, że zostali sami z wieloma problemami. Często słyszymy od rodzin, że zostali sami z wieloma problemami. PeopleImages / Shutterstock
Dobre intencje nie wystarczą. Potrzebne są realne decyzje, które zapewnią ludziom wymagającym opieki bezpieczeństwo, wsparcie i godne życie. O tym będzie mowa podczas organizowanej w połowie listopada ogólnopolskiej konferencji poświęconej realiom opieki długoterminowej w Polsce, na którą wraz z Koalicją „Na pomoc niesamodzielnym” serdecznie zapraszamy.

POLITYKA już od blisko roku prowadzi akcję „Odchodzić po ludzku”. Na naszych łamach opisujemy codzienność seniorów w Polsce: ich problemy, zmagania, potrzeby; wskazujemy także konieczne zmiany – jak choćby utworzenie tzw. szybkiej ścieżki dla seniorów trafiających na SOR. Ale naszą uwagę kierujemy także w stronę opiekunów – a właściwie opiekunek, bo to najczęściej na kobietach, żonach, córkach, wnuczkach, spoczywa ciężar opieki nad starszym i niesamodzielnym bliskim.

Nie tylko jednak opisujemy, jak wygląda opieka długoterminowa w praktyce, ale także dajemy praktyczne narzędzia pomocy – jak wydany niedawno wspólnie z naszym partnerem akcji Puckim Hospicjum pw. św. Ojca Pio poradnik „Bądź blisko”, skierowany do opiekunów domowych osób starszych, chorych i niesamodzielnych.

POLITYKA wspiera – i patronuje – także takie inicjatywy edukacyjne jak choćby „Senior Café”. To cykl spotkań z seniorami, przedstawicielami samorządów i instytucji publicznych, którego celem jest wypracowanie koniecznych zmian w systemie opieki długoterminowej w Polsce.

Wyzwanie cywilizacyjne

Nasi autorzy zaangażowani w akcję „Odchodzić po ludzku” będą również uczestniczyć w kolejnej edycji ogólnopolskiej konferencji poświęconej aktualnej sytuacji oraz perspektywom opieki długoterminowej w Polsce, która odbędzie się 13–14 listopada 2025 r. w Warszawie (w Hotelu NYX przy ul. Chmielnej 71).

Konferencja „Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro” organizowana jest przez Koalicję „Na pomoc niesamodzielnym”, która od lat zabiega o to, by systemowe rozwiązania nie były tworzone ponad głowami tych, których dotyczą, lecz z ich udziałem – w dialogu i zrozumieniu dla realnych potrzeb. Jak piszą organizatorzy:

„W starzejącym się społeczeństwie pytanie o to, jak zadbać o osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, przestaje być problemem jednostkowym – staje się jednym z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych. Polska, podobnie jak większość krajów Europy, wchodzi w okres głębokich zmian demograficznych. W ciągu dwóch dekad liczba osób starszych i wymagających codziennej pomocy wzrośnie niemal dwukrotnie, a system, w obecnym kształcie, już dziś balansuje na granicy swoich możliwości.

O tym, w jakim kierunku powinien podążać rozwój opieki nad osobami niesamodzielnymi, dyskutować będą eksperci, praktycy, przedstawiciele rządu, samorządów, środowisk zawodowych i organizacji społecznych. (…) Wydarzenie stanowi istotne forum wymiany myśli i doświadczeń oraz idei w tej dziedzinie, integrując środowiska, które na co dzień tworzą sieć wsparcia dla osób starszych, przewlekle chorych i z niepełnosprawnościami”.

mat. pr.Opieka długoterminowa

Czas działać

Jak podkreśla Magdalena Osińska-Kurzywilk, prezes zarządu Koalicji, czas na diagnozy i ogólne deklaracje już minął: „Weszliśmy w nowy etap, w którym nie wystarczą dobre intencje i analizy. Potrzebne są realne decyzje, które zapewnią ludziom wymagającym opieki bezpieczeństwo, ciągłość wsparcia i godne życie. Z każdym rokiem rośnie liczba osób starszych i niesamodzielnych, ponadto rozwój medycyny spowodował, że coraz więcej osób po głębokich urazach może żyć latami, a mimo to wciąż nie mamy spójnej strategii państwa dotyczącej opieki długoterminowej. Zbyt wiele obszarów pozostaje nieskoordynowanych – od finansowania, przez edukację kadr, po wsparcie rodzin opiekujących się bliskimi w domach”.

Organizatorzy konferencji, organizowanej już po raz siódmy, wskazują, że tematy, o których będzie mowa podczas tegorocznej edycji, odzwierciedlają szeroki zakres wyzwań, przed jakimi stoi system.

„Dyskusje dotyczyć będą zarówno przyszłości pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, jak i znaczenia Centrów Usług Społecznych w koordynacji lokalnego wsparcia. Eksperci pochylą się również nad tematem zmiany modelu świadczenia domowej wentylacji mechanicznej, zajmą się aktualnym tematem ujednolicenia standardów w opiece długoterminowej a także rozwiązaniami efektywniejszego wykorzystania potencjału zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej i pozostałych całodobowych placówek opieki. Jednym z kluczowych zagadnień będzie również profilaktyka szczepienna, traktowana nie tylko, jako kwestia zdrowotna, ale też istotny element polityki senioralnej i strategii zdrowego starzenia się”.

Niewidzialne siłaczki i siłacze

Ponadto też: „Szczególną uwagę organizatorzy zamierzają poświęcić roli rodzin i opiekunów nieformalnych – ludzi, którzy często w milczeniu, bez wystarczającego wsparcia instytucjonalnego, poświęcają się opiece nad bliskimi. To oni stanowią niewidzialny fundament całego systemu opieki długoterminowej”.

Jak bowiem wskazuje Magdalena Osińska-Kurzywilk: „Często słyszymy od rodzin, że zostali sami z wieloma problemami – z brakiem informacji, pomocy finansowej, dostępu do specjalistów. Ich głos musi zostać wysłuchany. Bo to właśnie oni są tymi, którzy w największej skali dźwigają codzienny ciężar opieki nad osobami zależnymi”.

Konferencja ma charakter hybrydowy – uczestnicy mogą wziąć udział zarówno stacjonarnie, jak i online. Wszystkie panele będą transmitowane na żywo, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja odbywa się na stronie: opiekadlugoterminowa2025.pl (tam również znajdą Państwo szczegółowe informacje o programie konferencji).

