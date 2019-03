Zasady z realnego świata obowiązują w świecie cyfrowym

Komisja Europejska podjęła w ostatnich tygodniach dwie kluczowe decyzje: o nałożeniu 1,5 mld euro kary na Google i zablokowaniu kolejowej superfuzji niemieckiego Siemensa i francuskiego Alstomu. Obszarem konkurencji w Brukseli zawiaduje duńska komisarz Margrethe Vestager, znana z nieustępliwej postawy wobec koncernów.

ŁUKASZ LIPIŃSKI: – Rewolucja cyfrowa obejmuje nie tylko firmy technologiczne, ale wszystkie możliwe branże. Jak ją regulować z punktu widzenia polityki konkurencji? Czy np. Komisja Europejska powinna iść w ślady niektórych regulatorów narodowych, którzy zajmują się tym, jak Facebook używa danych użytkowników?

MARGRETHE VESTAGER: – W tej konkretnej sprawie w Wielkiej Brytanii zostały opublikowane dokumenty. Dostaliśmy też kilka skarg na to, jak Facebook robi interesy. W Niemczech uznano, że Facebook zajmuje dominującą pozycję na rynku i narusza tamtejsze prawo. Blisko się temu przyglądamy, ponieważ to ważne. Facebook to firma, która sprzedaje reklamy, i to konkurencyjna działalność. Na rynku reklamy Facebook i Google zgarniają dwie trzecie wzrostu przychodów.

Na rynku prasowym świetnie to widać.

No właśnie. Uczciwa konkurencja jest wtedy, gdy ktoś jest lepszy. Ale jeśli się nieuczciwie używa danych, to zupełnie inna sprawa. Przekształcenia na rynku reklamowym sprawiły, że wiele mediów musiało zmienić model biznesowy. Prowadzenie biznesu jako połączenie prenumeraty i dochodów reklamowych zostało w zasadniczy sposób podważone. To się nie powinno dziać na nieuczciwych warunkach.

Gdy się rozmawia z przedstawicielami firm z tego sektora, przekonują, że rewolucja technologiczna zmieniła wszystko, w tym prawa ekonomii, i teraz monopole są dobre. Koncentrują wiedzę, różnego rodzaju zasoby i dzięki temu prowadzą do postępu.

Po pierwsze, powinniśmy dawać kierunek rozwoju naszych społeczeństw w ramach demokratycznych zasad. Rozumiem, że to są duże i inteligentne firmy, ale nie mają publicznego mandatu, nie zostały wybrane w głosowaniu. My, obywatele, powinniśmy wybierać naszych przedstawicieli, którzy będą nadawać kierunki rozwojowi naszych społeczeństw. Po drugie, wiele zasad, o których dyskutowaliśmy długo, a potem podjęliśmy decyzje w realnym świecie, powinno obowiązywać także w świecie cyfrowym.

To jest to pytanie: czy technologie unieważniają prawa ekonomii?

To trzecia kwestia. Prędkość jest zmianą, trzeba też wychwytywać kluczowe momenty. Kiedy pojawia się dominująca pozycja na rynku? To się dzieje, zanim firma ma bardzo wysokie udziały w rynku, ponieważ działają efekty sieci, a koszty krańcowe bardzo mocno spadają. Co to znaczy? Opowiedzmy na przykładzie: koszt kolejnego wyszukania w ramach wyszukiwarki Google jest praktycznie pomijalny. Także dlatego, że sami płacimy za prąd, który to umożliwia.

Modele biznesowe jako sposoby kreowania wartości się zmieniają. I dlatego pilnujemy, żeby zasady konkurencji i używane przez nas narzędzia były dopasowane do sytuacji. Ale pewne rzeczy pozostają bez zmian: zasady uczciwości, zasady związane z mową nienawiści, dziecięcą pornografią, promowaniem ekstremizmu, prawdomównością. I tutaj widzę opór przed zaakceptowaniem faktu, że zasady ze świata realnego obowiązują w świecie cyfrowym.

Weźmy przykład praw autorskich. Toczymy na ten temat długą i głęboką dyskusję. Mamy już wstępne porozumienie, że wytwórcy treści powinni być wynagradzani. Czy na YouTube się wchodzi, żeby oglądać reklamy? Może ktoś taki istnieje, ale ja nie spotkałam. Ludzie tam wchodzą po informacje, satyrę, filmy z kotkami itd. Szukają treści.

Dlatego ci, którzy dostarczają tych treści, powinni uzyskiwać część zysków pochodzących z reklamy. I zabrało nam wieki, żeby dojść do tej konkluzji, a przeciwko tej propozycji bardzo silnie lobbowano. Ale jeśli dziennikarze, piosenkarze, aktorzy nie będą wynagradzani, to skąd weźmiemy dziennikarstwo, piosenki czy filmy?

Komisja Europejska zablokowała kolejową fuzję gigantów Siemensa i Alstomu wbrew silnej presji politycznej z Niemiec i Francji. Warto było?

Zawsze warto służyć europejskim obywatelom, bo o to w tym chodzi. Nasze prawo konkurencji jest dla każdego. Duża część tej fuzji była zupełnie w porządku, nie mieliśmy zastrzeżeń: rynki produkcji wagonów metra, tramwajów, pociągów zwykłych prędkości...

Poszło o superszybkie pociągi i urządzenia do sygnalizacji. Tutaj pojawiła się groźba monopolu połączonej firmy, co pogorszyłoby sytuację kolei, a pośrednio pasażerów.

Jak zawsze poprosiliśmy firmy o to, żeby rozwiązały te problemy. Przeprowadziliśmy test rynkowy propozycji bez żadnych uprzedzeń, pytając konkretnych ludzi: konkurentów, konsumentów, regulatorów itd. Wynik był skrajnie niekorzystny, byliśmy bardzo zaniepokojeni.

Firmy nie przedstawiły wystarczających rozwiązań w tych dwóch obszarach, a mają duże znaczenie. Jeśli chcemy dobrze skomunikowanej kolejowo Europy, musimy inwestować w sygnalizację. Kraje członkowskie potrzebują więc niewygórowanych cen. Pociągi wysokich prędkości pomagają też przy walce ze zmianą klimatu, jeśli chcemy zejść na ziemię, mniej latać samolotami.

Do ostatniej chwili myślałam, że fuzja jest do przeprowadzenia. Ale okazało się, że propozycje firm były niewystarczające, skończyło się zakazem. Nie kwestionujemy powodów stojących za fuzją. Po prostu służymy klientom, żeby mieli niewygórowane ceny: państwom członkowskim, innym firmom, konsumentom jeżdżącym pociągami w całej Europie.

Zresztą nie tylko my mieliśmy zastrzeżenia, narodowe urzędy antymonopolowe były równie zaniepokojone. Także podkreślały, że te rynki powinny pozostać konkurencyjne.

Zdaniem Niemców i Francuzów, jeśli nie zaczniemy budować europejskich czempionów, za 30 lat obudzimy się w Europie, w której nie jesteśmy w stanie wyprodukować pociągów i trzeba je będzie sprowadzać z zagranicy. Pewnie z Chin.

Nie powinniśmy przespać sprawy, powinniśmy działać. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Alstom i Siemens stworzyły np. joint venture i startowały wspólnie w przetargach poza Europą, bo rynek jest globalny.

Obie firmy nie są tylko europejskimi, ale też światowymi czempionami. I nie chodzi tu o ich wielkość, bo chiński CRRC jest ogromny, ale o to, że są świetne w tym, co robią. Dlatego oczekujemy, że będą konkurowały na globalnym rynku. A rządy powinny się upominać o to, żeby poszczególne rynki na świecie były dla europejskich firm dostępne.

Nie ma powodu, żebyśmy mieli zostawić światowe rynki innym, np. Chińczykom, i szli spać na 30 lat. Konkurencja wymaga od firm, żeby nie spały i robiły to, co do nich należy.

Berlin i Paryż po fiasku fuzji Siemensa i Alstomu zaproponowały zmiany w europejskiej polityce konkurencji. Jeden z pomysłów zakłada, że stolice mogłyby mieć, w pewnych warunkach, prawo weta wobec antymonopolowych decyzji Brukseli. Niektórzy eksperci mówią o procedurze odwoławczej od decyzji Komisji Europejskiej, podobnej do niemieckiej. Ministerstwo gospodarki może tam apelować do sądu od orzeczenia ich urzędu antymonopolowego.

Najważniejsze jest wiedzieć, co chcemy osiągnąć. Można tworzyć duże firmy w ramach fuzji, jeśli rozwiąże się przy tej okazji problemy z konkurencją. W ciągu ostatnich pięciu lat w Europie powstały w ten sposób duże firmy: Holicim-Lafarge, globalny gracz na rynku cementu, ABInBev na rynku piwa, mamy duże firmy na rynku produktów mlecznych i innych.

Nasze zasady regulujące fuzje nie mają na celu ich zatrzymania, nawet dużych fuzji. Mają na celu to, żeby klienci nie płacili ceny za dominującą pozycję rynkową firm.

Zgadzamy się, że rynki są globalne. Mamy drobiazgowe analizy na temat tego, jak konkurencja będzie się rozwijała nawet za 10 lat. Dlatego nie wyrobiłam sobie zdania na temat tych nowych propozycji. Co chcemy osiągnąć? Żeby konsumenci płacili więcej?

