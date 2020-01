Drogi i długi rozwód. Jak Niemcy ostatecznie żegnają węgiel

W 2038 r. przestanie działać w Niemczech ostatnia elektrownia węglowa. Pożegnanie ze szkodliwym dla środowiska surowcem będzie kosztować naszego sąsiada ok. 50 mld euro.

Niemiecka transformacja energetyczna od lat budzi wielkie emocje. Jedni podziwiają największą gospodarkę Europy za gigantyczne inwestycje w odnawialne źródła energii za decyzję o szybkim porzuceniu energii atomowej po katastrofie w japońskiej Fukuszimie. Inni uważają tę politykę za absurdalną, niebywale kosztowną i pełną sprzeczności. Bo chociaż społeczeństwo to należy do najbardziej świadomych ekologicznych wyzwań, to węgiel ma wciąż ogromne znaczenie w produkcji energii. W ubiegłym roku elektrownie na węgiel brunatny i kamienny zapewniły łącznie ok. 30 proc. prądu wytworzonego w kraju.

Wysoki rachunek za pożegnanie z węglem

Tymczasem już za 18 lat węgiel nie będzie odgrywał w Niemczech żadnej roli. To decyzja podjęta na najwyższym szczeblu po wielu latach sporów i dyskusji. Kompromis udało się znaleźć przede wszystkim dlatego, że rząd nie zamierza na tej energetycznej rewolucji oszczędzać. Ponad 4 mld euro rekompensaty dostaną koncerny będące właścicielami wygaszanych elektrowni. Górnicy odchodzący wcześniej z pracy mają zapewnione pieniądze pomostowe do osiągnięcia wieku emerytalnego. Aż 40 mld euro otrzymają cztery kraje związkowe na transformację gospodarczą i inwestycje w nowe branże. Wszystko po to, żeby pożegnanie z węglem nie doprowadziło do niepokojów społecznych. Rząd nie chce u siebie protestów spod znaku francuskich żółtych kamizelek.

Jak niemal każdy kompromis, także ten wielu nie zadowala. Dla polityków z partii Zielonych pożegnanie z węglem będzie trwało i tak zdecydowanie za długo. Wielu ekspertów krytykuje wysokie rekompensaty dla koncernów energetycznych za elektrownie, które i tak za kilkanaście lat nie będą wiele warte. Być może koniec produkcji prądu z węgla nastąpi zresztą nieco wcześniej, bo już w 2035 r. Wiele zależy od tempa rozwoju źródeł odnawialnych, zwłaszcza elektrowni wiatrowych, których rozbudowa przebiega zdecydowanie wolniej od planów.

Z drugiej strony niemiecka transformacja energetyczna ostatnio przyspieszyła. W ubiegłym roku OZE zapewniły 46 proc. produkcji prądu, a węgiel i gaz łącznie już tylko 38 proc.

Odwrotu w Niemczech nie przewidują

Wyzwania są ogromne, bo za dwa lata zostaną wyłączone ostatnie reaktory atomowe. Także dlatego pożegnanie z węglem potrwa w Niemczech dłużej, że jeszcze przez pewien czas będzie on potrzebny, aby łatać dziurę po atomie.

To zresztą także kontrowersyjny temat – czy lepiej emitować dwutlenek węgla, zamiast pozwolić dłużej działać zeroemisyjnym elektrowniom atomowym? Zwłaszcza w dobie globalnego ocieplenia. Ale to już tylko rozważania teoretyczne. W stosunkowo krótkim czasie Niemcy pozbywają się dwóch bardzo ważnych, choć z różnych powodów szkodliwych i niebezpiecznych źródeł energii – węgla i atomu. Od tej decyzji odwrotu nie ma.

