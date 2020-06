Szach mat. Polski rząd niestrudzenie wykańcza Lot

Gdy jego konkurenci walczą już o powrót pasażerów, Lot też walczy, ale ze swoimi pracownikami, a najbardziej szkodzi mu właściciel, czyli rząd. Czy skończy się upadłością i powstaniem Lotu 2.0?

Niezrozumiała i bezsensowna polityka lotnicza, jaką prowadzą polskie władze, to nie tylko problem dla tych wszystkich, którzy z różnych powodów podróżować muszą. To także działanie na niekorzyść narodowego przewoźnika, który cały czas żyje w stanie zawieszenia. Podczas gdy jego zagraniczni rywale stopniowo przywracają zawieszone połączenia i wiedzą, jaką otrzymają pomoc od swoich rządów, Lot tak naprawdę dalej nie wie nic. Poza niewielką liczbą lotów krajowych i przewozami cargo nie prowadzi normalnej działalności. Po Polsce wolno mu latać maksymalnie z połową pasażerów na pokładzie, usadzanych na zasadzie szachownicy. Takie przepisy, stosowane spośród państw unijnych tylko w naszym kraju, to gwarancja jeszcze większych strat finansowych.

Upadłość? Prawdopodobna. Ale czy kontrolowana?

Przynajmniej do końca czerwca Lot nie planuje uruchamiać żadnych pasażerskich lotów międzynarodowych. Formalnie zakaz regularnych połączeń z i do Polski obowiązuje do połowy czerwca, ale rząd uwielbia go przedłużać w ostatniej chwili. Ostatnio zrobił to dokładnie dzień przed wygaśnięciem poprzednich obostrzeń. A do tego wciąż nie wiadomo, jakiej wysokości wsparcie dostanie Lot od państwa, czyli od podatników. Nic dziwnego, że w takiej sytuacji mnożą się plotki. Pod koniec maja w ramach Polskiej Grupy Lotniczej powołano tajemniczą spółką o nazwie Lot Polish Airlines. Czy to przygotowanie do kontrolowanej upadłości Lotu?

Czy powstanie Lot 2.0?

W tym scenariuszu, bazującym na modelu włoskim (Alitalia), dotychczasowy Lot by upadł, ale na jego miejscu pojawiłby się Lot 2.0, wolny od długów i zobowiązań. Jego akcjonariuszami mogłyby stać się spółki skarbu państwa, przymuszone do tego przez polityków. Oficjalnie rząd taki scenariusz wyklucza, ale dzięki niemu udałoby się obniżyć koszty działalności linii. Dziś bowiem w Locie, poza znaczną liczbą samozatrudnionych pilotów i personelu pokładowego są też jeszcze ci na etatach, którzy nie chcą się zgodzić na drastyczne obcięcie wynagrodzeń przez okres dwóch lat. Związkowcy planują jutro akcję protestacyjną. Upadłość Lotu oznaczałaby dla nich utratę pracy, a nowy Lot 2.0 byłby już z pewnością wyłącznie oparty na samozatrudnionych. Tak jak na przykład polska spółka-córka Ryanaira o nazwie Buzz.

Nie tylko państwo i pracownicy są groźni dla Lotu. Ma też konkurencję

Na razie Lot potrzebuje, poza pomocą publiczną, przede wszystkim jasnego harmonogramu odmrażania podróży międzynarodowych. Im dłużej blokowana jest przez rząd polska przestrzeń powietrzna, tym trudniejszy będzie powrót Lotu i tym wolniej będzie mógł odbudowywać zaufanie pasażerów. Na niekorzyść państwowej linii działa też fakt, że dwaj najważniejsi dotąd konkurenci na polskim niebie, czyli Ryanair i Wizz Air, to linie z dużymi zapasami gotówki, które mogą jeszcze długo ponosić straty, byle tylko z powrotem zachęcić pasażerów tanimi biletami do powrotu na pokłady. Z kolei główny rywal spośród linii sieciowych – Lufthansa – otrzymała właśnie gigantyczne wsparcie ze strony rządu niemieckiego i ma już rozpisany na najbliższe miesiące harmonogram wznawiania lotów. Bez żadnej szachownicy.