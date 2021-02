Górnicy listy piszą na Nowogrodzką

Górniczy związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie wytrzymali tempa karuzeli kadrowej, jaką PiS rozkręcił w ich firmie, i wygarnęli Jarosławowi Kaczyńskiemu, co o tym myślą: nie po to głosowaliśmy na PiS! Ich list jest ciekawym studium upolitycznienia państwowej gospodarki.

Jastrzębska Spółka Węglowa jak każda spółka Skarbu Państwa po wyborach przechodzi z rąk do rąk, by kolejna zmiana politycznych nominatów mogła się pożywić na państwowym. PiS do tego mechanizmu wprowadził turbodoładowanie, więc karuzela kadrowa kręci się w oszałamiającym tempie. W JSW właśnie nie wiadomo który już raz odwołano prezesa, by zrobić miejsce dla następnego.

Powodem jest walka o wpływy śląskich baronów PiS, zwłaszcza europosłów Grzegorza Tobiszowskiego (b.