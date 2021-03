Koniec złudzeń. Ceny prądu rosną i taniej nie będzie

Sorry, taką mamy energetykę. Jeśli nie zrobiliśmy nic, by odejść od węgla, to rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 i konieczność utrzymywania górnictwa nas zabijają.

Polacy, koniec złudzeń. Rekompensat z tytułu podwyżek cen prądu w tym roku nie będzie. Zdradził to w Radiu ZET rzecznik rządu Piotr Müller, a były minister byłego Ministerstwa Energii Krzysztof Tchórzewski w brawurowy sposób uzasadnił. Okazuje się, że wprawdzie ceny prądu idą w górę, ale Polacy bogacą się szybciej, więc w sumie energia tanieje, choć na rachunkach kwoty są coraz wyższe. A kto się dostatecznie nie wzbogacił, dostanie pomoc w ramach walki z ubóstwem energetycznym.