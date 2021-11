RPP znów zaskakuje w sprawie stóp. Żarty się skończyły

Spóźnione podwyżki stóp procentowych nie pomogą. Inflacja wymknęła się spod kontroli i nikt dzisiaj nie wie, do jakiego poziomu dojdzie.

Rada Polityki Pieniężnej okazała się odważniejsza, niż sądziła większość analityków. Podstawowa stopa procentowa wzrosła dziś z poziomu 0,5 do 1,25 proc. To jednak wciąż mniej niż przed pandemią i wręcz śmiesznie mało w porównaniu z inflacją. Ceny według GUS rosną już o prawie 7 proc. rocznie.

Inflacja tak wysoka, że trzeba się... cieszyć?

To informacja zła, ale jest jeszcze gorsza. Nikt nie potrafi dzisiaj ocenić, do jakich jeszcze poziomów wzrośnie inflacja. Czy będzie dwucyfrowa, jak wieszczą niektórzy analitycy? Jeszcze niedawno większość członków Rady Polityki Pieniężnej z prezesem NBP na czele uspokajała, że taka inflacja jest przejściowa, a do tego wynika z czynników niezależnych, jak drożejące na świecie surowce energetyczne i żywność. Dzisiaj Adam Glapiński twierdzi, że inflacja to efekt szybkiego wychodzenia Polski z kryzysu. Czyli w zasadzie trzeba się z niej… cieszyć. Ciekawe, jakie wyjaśnienie poznamy za miesiąc?

Tymczasem wiemy już, że źródła inflacji są bardzo różne. Świadczy o tym choćby tzw. inflacja bazowa, nieuwzględniająca zmian cen żywności i energii. W październiku przekroczyła ona, według danych NBP, 4 proc., a to już bardzo niepokojący poziom. Rada Polityka Pieniężnej, teoretycznie niezależna, pozostaje pod kontrolą PiS. Przez długi czas nie podnosiła stóp, aby rząd mógł tanio się zadłużać.

Inflacyjny pożar nie do ugaszenia

Jednak najwidoczniej czołowi politycy PiS przestraszyli się drożyzny, skoro nagle Rada, przecząc swojej dotychczasowej polityce, zaczęła w szybkim tempie podnosić stopy. Pożaru inflacyjnego szybko nie ugasi, bo ten przybrał już ogromne rozmiary. Może natomiast uspokoić nieco szaleństwo na rynku nieruchomości, gdzie większość mieszkań kupuje się nie po to, żeby w nich mieszkać, ale po to, by ocalić swoje oszczędności.

Dalsze losy inflacji zależą także od tego, jak pracodawcy zareagują na oczekiwania i żądania pracowników, którzy chcą coraz większych podwyżek. A wywalczyć je łatwiej niż kiedyś, skoro na rynku brakuje specjalistów w prawie każdej branży. Firmy podnoszące płacę muszą oczywiście podnieść też ceny swoich produktów i usług. Taka spirala kończy się najczęściej kryzysem i recesją. Wkroczyliśmy na bardzo niebezpieczną ścieżkę.