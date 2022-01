PiS gasi pożary i łata dziury w Polskim Ładzie. Jakim kosztem?

Rząd próbuje udobruchać kolejne grupy poszkodowane przez Polski Ład. Kosztami tej marketingowej operacji dla budżetu PiS zupełnie się już nie przejmuje.

Emeryci otrzymujący od 5 do 12,8 tys. zł brutto zostaną jednak objęci ulgą dla klasy średniej, podobnie jak zleceniobiorcy. Przy okazji premier zapewnia, że nikt, oczywiście poza przedsiębiorcami, nie straci na Polskim Ładzie, jeśli zarabia do 12,8 tys. zł brutto. A gdy jakimś cudem jednak straci, to straty te wyrówna mu łaskawe państwo.

W ten sposób słynna ulga dla klasy średniej, pierwotnie przecież zarezerwowana tylko dla zatrudnionych na etat, okazuje się cudownym lekiem na całe zło Polskiego Ładu. To ta sama ulga, której wiele osób się boi, bo kto może z niej skorzystać, okaże się tak naprawdę dopiero po podsumowaniu zarobków z całego roku.

Rekompensaty za mniejszy jeden procent

Przy okazji premier rusza na odsiecz niepełnosprawnym. Obiecuje rekompensaty dla organizacji pożytku publicznego, które dostaną mniej z tzw. jednego procenta. Przecież wszyscy Polacy zapłacą niższy podatek od dochodów osobistych, skoro podniesiono zarówno kwotę wolną, jak i próg podatkowy. To zmiany wyjątkowo niekorzystne dla całego systemu jednego procenta. Nie wiadomo, czy chodzi tylko o jednorazową rekompensatę. Reformy w obecnej sytuacji wymaga bowiem cały system wsparcia organizacji pożytku publicznego.

Obłaskawianie niezadowolonych

To zresztą jeden z niezliczonych efektów ubocznych Polskiego Ładu. Takie potężne trzęsienie ziemi wywołuje wstrząsy wtórne praktycznie w każdej dziedzinie życia. Rząd ten problem najpierw zupełnie zignorował, zapominając o tak banalnych kwestiach jak PIT-2 czy wątpliwe prawnie obniżenie świadczeń ok. 10 proc. emerytów. A teraz gasi pożary i łata dziury. Po kolei próbuje obłaskawiać niezadowolonych nadzwyczajnymi rozporządzeniami. Kłopot tylko w tym, że nikt nie liczy kosztów tej wizerunkowej akcji ratunkowej.

Finanse państwa nie mają dla PiS znaczenia

Kolejne łaty i zmiany na lepsze dla wybranych podatników oznaczają bowiem kolejne koszty dla państwa. Nieprzypadkowo Polski Ład w pierwotnej wersji miał wspierać biedniejszych kosztem nie tylko najbogatszych, ale też znacznej części klasy średniej. Teraz rząd zmienił przekaz. Ucierpieć mają jego zdaniem wyłącznie krezusi. Perspektywa finansów publicznych nie ma już w tym momencie żadnego znaczenia.

Trudno nawet zresztą ocenić aktualne skutki finansowe Polskiego Ładu dla naszego państwa, skoro każdego tygodnia rząd rezygnuje z kolejnych wpływów do budżetu, a przy okazji jeszcze bardziej rujnuje finanse samorządów. Stać nas ponoć na gospodarczy cud – podatki dla prawie wszystkich spadają, inwestycje państwa rosną, a nawet fundusze wrednej Unii są już zbędne. Kto w ramach Polskiego Ładu czuje się nadal poszkodowany, ten musi po prostu głośno krzyczeć, a najlepiej grozić pozwem Skarbowi Państwa. Może za tydzień i jemu coś skapnie.

