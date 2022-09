Rząd chce zamrozić ceny prądu, ale nie wszystkim. I dobrze

PiS chce zamrozić ceny energii elektrycznej dla ok. 10 mln gospodarstw, ale tylko do pułapu 2 tys. kWh. Tzw. tarcza solidarnościowa za cenę 30 mld zł ma rozwiązać największy problem polityczny PiS w ostatnim roku kadencji Sejmu.

W czwartek 15 września premier Mateusz Morawiecki w towarzystwie ministrów rozwoju, energii i rodziny ogłosił na konferencji zamiar stworzenia „tarczy solidarnościowej”, czyli zbioru rozwiązań, które mają przeciwdziałać skutkom wysokich cen energii elektrycznej. Podsumujmy najważniejsze zapowiedzi.

Tarcza solidarnościowa vs wysokie ceny prądu

Ceny prądu dla gospodarstw domowych będą częściowo zamrożone – w 2023 r. mają one pozostać takie same jak w 2022 r., ale tylko do 2 tys. kWh rocznego zużycia. Dla osób z niepełnosprawnością, rodzin z minimum trójką dzieci oraz gospodarstw rolnych limit wyniesie 2,6 MWh. Powyżej limitów za energię będzie się płacić wedle stawek zatwierdzonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku gospodarstw domowych korzystających z taryf) lub stawek rynkowych (w przypadku prywatnych sprzedawców).

Duży biznes ma dostać wsparcie z budżetu – będzie ono przysługiwać blisko 250 firmom energochłonnym z branży ceramicznej, szklanej, hutniczej czy azotowej. Firmy te będą musiały wykazać, że wydatki na prąd i gaz wynoszą co najmniej 3 proc. wartości ich produkcji. 12 września w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” minister rozwoju Waldemar Buda zapowiedział, że wsparcie początkowo wyniesie do 2 mln euro, a docelowo nawet 25 mln euro na firmę. Rząd zapowiedział też, że od 2023 r. firmy zyskają prawo do budowy linii bezpośrednio łączących ich zakłady z instalacjami OZE.

Administracja będzie ciąć zużycie prądu – wszystkie instytucje administracji publicznej i samorządowej będą zobowiązane zmniejszyć od 1 października 2022 r. zużycie prądu o 10 proc. Dla gospodarstw domowych redukcja ma być dobrowolna, ale jeśli wyniesie 10 proc., wówczas odbiorcy otrzymają 10-procentowy rabat na prąd. Rząd zapowiedział też, że wesprze samorządy w wymianie oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

Tarcza solidarnościowa. Kto straci, kto zyska

Rządowe rozwiązania pozostawiają w najgorszej sytuacji właścicieli domów jednorodzinnych, którzy ogrzewają się prądem albo zainwestowali w ostatnim czasie w pompę ciepła, ale nie instalowali paneli fotowoltaicznych. Ich roczne zużycie może wnieść nawet kilkanaście tysięcy kilowatogodzin. Rząd na pocieszenie ma im dać 1 tys. zł, ale przy skali wzrostu cen prądu w hurcie będzie to dopłata na otarcie łez spadających na rachunek za prąd.

W nienajgorszej sytuacji znajdą się też mieszkańcy bloków. Statycznie ich średnie zużycie energii elektrycznej nie przekracza roczni 1,7 tys. kWh, co oznacza, że w rachunkach zobaczą te same stawki co w tym roku. Kryzys powinien w najmniejszym stopniu dotknąć prosumentów, którzy zdążyli podłączyć swoje panele fotowoltaiczne do sieci przed 1 kwietnia. Energię, którą wyprodukują i oddadzą do sieci, mogą w 70–80 proc. odebrać później za darmo.

Warto pamiętać, że propozycje rządu będą nas słono kosztować – tarcza solidarnościowa ma obciążyć budżet na 30 mld zł, z tego część ma pochodzić z nowego podatku dla firm, które odnotowują nadzwyczajne zyski w kryzysie (tzw. windfall tax), czyli głównie od energetyki i firm paliwowych. Ale nie oszukujmy się, danina ta raczej nie pozwoli na sfinansowanie nowych propozycji rządu.

Pomysły PiS uprzywilejowują odbiorców mających inteligentne liczniki, które pozwalają na śledzenie zużycia energii w czasie rzeczywistym. Tego rodzaju urządzenia ma 48 proc. klientów Energi Operator, ale reszta firm energetycznych jest daleko w tyle – z inteligentnego opomiarowania korzysta tylko 14 proc. odbiorców Tauronu Dystrybucja, 12 proc. Stoenu Operator, 8 proc. PGE Dystrybucja i 7 proc. Enei Operator. Odbiorcy bez inteligentnych liczników będą musieli zadowolić się prognozami przysyłanymi przez swoich dostawców prądu.

Na pełnego ocenę propozycji rządu musimy poczekać do czasu publikacji konkretnego projektu ustawy, ale już można stwierdzić, że część rozwiązań idzie w dobrym kierunku.

Łyżka miodu w garnku dziegciu

Rząd należy pochwalić za to, że nie zdecydował się na powtórkę z 2018 r., kiedy przyjął przepisy zupełnie mrożące stawki za energię elektryczną dla całej gospodarki – rozwiązanie było kosztowne i wywołało niepotrzebny chaos na rynku energii. Skala obecnego kryzysu jest nieporównywalnie większa, a dobór narzędzi bardziej skrojony do realnych możliwości finansowych państwa. W roku wyborczym można było spodziewać się po PiS znacznie bardziej radykalnych rozwiązań. Nie wszyscy załapią się na pomoc, i bardzo dobrze. Bogate gospodarstwa domowe powinny płacić za energię więcej niż biedniejsi odbiorcy.

Po drugie, dobrze się stało, że mamy zachęty do oszczędzania energii. Widząc jak w ostatnich tygodniach rząd bronił się przed obowiązkowymi pułapami redukcji zużycia prądu proponowanymi przez Komisję Europejską, można było nabrać wątpliwości, czy jakikolwiek rodzaj mechanizmu zachęcającego do efektowności energetycznej zostanie poparty przez władzę. Zachęta do obniżenia rachunku o 10 proc. przy 10-procentwej redukcji to krok w dobrą stronę. Dzięki wprowadzeniu limitu 2 tys. kWh, powyżej którego ceny prądy będą rosły skokowo, znacząco wzrośnie społeczna świadomość własnego zużycia energii. Ludzie będą sprawdzać stare rachunki za prąd i planować, co zrobić, by obniżyć zużycie.

