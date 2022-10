Okna pionowe FAKRO Innoview

Budynki, w których mieszkamy i pracujemy, powinny być nie tylko funkcjonalne, ale też trwałe i estetyczne. Potrzebujemy do tego niezawodnych produktów, które będą nam służyły przez długie lata i cieszyły nasze oko.

Firma FAKRO od kilku lat oferuje ekskluzywne, drewniano-aluminiowe okna pionowe Innoview, które zupełnie zmieniają spojrzenie na domową przestrzeń. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań dajemy możliwość tworzenia pięknych wnętrz otwartych na otaczający nas świat. Jakość i trwałość Drewno to materiał ponadczasowy, a odpowiednio zabezpieczony może służyć przez wiele lat. Profile okien wykonane z drewna tworzą klasyczny i naturalny klimat wnętrz. Z zewnątrz są one skutecznie chronione przez aluminiową okładzinę, która stanowi solidne i stylowe wykończenie produktu. Profile drewniane i aluminiowe dostępne są w wielu kolorach, co pozwala na nadanie każdemu pionowemu przeszkleniu indywidualnego charakteru. Dzięki innowacyjnemu i trwałemu połączeniu drewna z zewnętrzną aluminiową okładziną, okna Innoview nie wymagają renowacji, a użyte do ich produkcji materiały są najwyższej jakości. Cechuje je wysoka odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne, co pozwala na długoletnie użytkowanie. W oknach zastosowane są najnowocześniejsze okucia firmy Siegenia, które także gwarantują bezawaryjność i trwałość stolarki okiennej Innoview. Okna posiadają poczwórny system uszczelnienia gwarantujący bezwarunkową szczelność.

Wygoda i funkcjonalność Fasadowe okna drewniano-aluminiowe Innoview to okna szyte na miarę. W oknach tych można skomponować wszystko indywidualnie. Do wyboru mamy trzy warianty profili aluminiowych, które można zamówić w dowolnym kolorze. Do tego możemy dobrać ramę z drewna dębowego, sosnowego lub egzotycznego meranti – wszystkie w dwóch kształtach profili drewna. Do tego pełna paleta RAL w dwóch typach: mat i satyna, w połączeniu ze specjalnie zaprojektowanymi strukturami kryjącymi pozwala na pełną swobodę w projektowaniu okna. Estetyki dopełnia idealnie gładka powierzchnia drewna bez widocznych mikrowczepów. Wybrać również można pakiety szybowe. Jeśli chodzi o rozmiary to w tej kwestii do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie. Technologia łączenia drewna z aluminium sprawia, że konstrukcja takich okien zapewnia unikalną trwałość i sztywność, co pozwala na wykonanie ich w nawet bardzo dużych rozmiarach. W ofercie mamy drzwi tarasowe HST, które mogą osiągać 12m szerokości i 2,8m wysokości. Są to drzwi wielkopowierzchniowe o konstrukcji podnoszono-przesuwnej, które mimo swoich gabarytów są niezwykle komfortowe w użytkowaniu, a dzięki dużym przeszkleniom wpuszczają do wnętrza mnóstwo promieni słonecznych. Jeszcze więcej naturalnego światła dostarczą drzwi tarasowe HST Sky, w których pakiet szybowy części nieotwieranej osadzony jest bezpośrednio w progu i ościeżnicy. Takie rozwiązanie znacząco zwiększa powierzchnię przeszklenia i ilość światła wpadającego do wnętrza pomieszczenia. Dodatkowo zapewnia niezrównaną estetykę oraz sprawia, że granica między wnętrzem a otoczeniem zupełnie zanika.

W wielkogabarytowych drzwiach tarasowych zastosowane są unikatowe rozwiązania, które podnoszą komfort ich obsługi i użytkowania. Wykorzystany system soft close to mechaniczne rozwiązanie, które pozwala na wyhamowaniu ruchu skrzydła w końcowej fazie pracy, a następnie dociska je do ramy drzwi przesuwnych. Na uwagę również zasługuje niski próg (ma on zaledwie 5mm wysokości) eco pass, który ułatwia przemieszczanie się między wnętrzem pomieszczenia a tarasem. Do domów inteligentnych polecamy elektryczne drzwi przesuwne HS sterowane za pomocą aplikacji ze smartfona z dowolnego miejsca na ziemi, będącego w zasięgu internetu. Energooszczędność W oknach Innoview stosujemy energooszczędne pakiety szybowe, które dają nam niesamowity widok na zewnątrz, a jednocześnie skutecznie pozwalają zaoszczędzić na ogrzewaniu. Pakiety szybowe mają ciepłe ramki dystansowe TGI. Dodatkowo szyby posiadają powłoki niskoemisyjne, które zatrzymują ciepło wewnątrz domu. Przestrzeń pomiędzy szybami wypełniona jest gazem szlachetnym - argonem, który ma mniejszą przewodność cieplną niż powietrze, dzięki temu uzyskujemy efekt znacznego poprawienia współczynnika przenikania ciepła. Okna dostępne są z pakietami dwu-, a nawet trzykomorowym. Wraz ze wzrostem ilości komór w pakiecie szybowym, wzrasta również grubość drewnianej ramy. Poprawia to parametry termoizolacyjne okien. Należy również pamiętać, że wielkowymiarowe okna pionowe są elementem pasywnego nagrzewania wnętrz w słoneczne, zimowe dni. Pomieszczenia znajdujące się od stron południowej lub południowo-zachodniej mają bardzo dobrą ekspozycję na słońce. W naturalny więc sposób są nagrzewane ciepłymi promieniami. Zmniejsza to zapotrzebowanie na ogrzewanie budynku podczas zimowych dni.

Należy zwrócić uwagę, że duże przeszklenia w domu to duże nagrzewanie wnętrz. Budując dom, warto pomyśleć o osłonach zewnętrznych, które skutecznie mogą ograniczyć to niekorzystne zjawisko. W ofercie FAKRO można znaleźć markizy zewnętrzne, które zamontowane na oknach fasadowych, w znacznym stopniu podnoszą komfort przebywania w budynku podczas upalnych dni. Markizy absorbują promienie słoneczne już przed szybą i emitują ciepło na zewnątrz, chroniąc w ten sposób przed nadmiernym nagrzewaniem pomieszczeń, jednocześnie zapewniając widok na zewnątrz. Markiza ogranicza zużycie energii, gdyż zastępuje urządzenia klimatyzacyjne. Co więcej, rozwinięta w czasie chłodnych nocy, chroni wnętrze przed stratami ciepła, poprawiając współczynnik przenikania ciepła okna aż do 16%. W ten sposób obniżamy rachunki za ogrzewanie. Minimalizm architektoniczny Filozofia stworzenia stolarki Innoview zakładała indywidualne, spersonalizowane rozwiązania, które nadadzą wnętrzom wyjątkowości i idealnie wpasują się w bryłę budynku. Nasze domy powinny być nie tylko funkcjonalne, ale też trwałe i estetyczne. Aby skutecznie realizować to założenie, potrzebujemy niezawodnych produktów współgrających ze sobą zarówno pod względem użytkowym, jak i wizualnym. Dlatego też firma FAKRO posiada w swojej ofercie bogaty wybór bram garażowych oraz drzwi wejściowych, które kompleksowo „zamkną” dom. Zaletą produktów od jednego producenta jest to, że są utrzymane w tej samej stylistyce oraz barwach. Tak skomponowana oferta pozwala na ich idealne dopasowanie co gwarantuje niezwykłą minimalistyczną estetykę budynku.