Nasz drogi PiS. Zawalił sprawę z kopalniami. Polska musi zapłacić miliardy Australii

Obrzydzenie byłego rządu Zjednoczonej Prawicy do zagranicznego kapitału kosztuje. Polska obecnego rządu musi zapłacić australijskiej firmie 1,3 mld zł odszkodowania za zablokowanie budowy kopalni węgla na Lubelszczyźnie.

Decyzją Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego w Londynie Polska ma zapłacić australijskiej spółce GreenX Metals (wcześniej Prairie Mining) 1,3 mld zł odszkodowania za zablokowanie przez rząd PiS budowy dwóch kopalń węgla kamiennego.

W Lubelskim Zagłębiu Węglowym miała powstać kopalnia węgla koksowego „Jan Karski”, a w Czerwionce-Leszczynach na Śląsku, na gruzach zlikwidowanej w 2000 r. kopalni „Dębiańsko”, jej imienniczka, także fedrująca węgiel koksowy, wpisany na listę strategicznych i krytycznych surowców Unii Europejskiej, nieobjęty klimatyczną polityką dekarbonizacji.

Węgiel koksowy, wykorzystywany do produkcji koksu i dalej stali, to dzisiaj jedyna – i świetlana, bo niezmiernie dochodowa – przyszłość polskiego górnictwa. Kopalnie tego węgla można traktować perspektywicznie do czasu, gdy koks będzie potrzebny do wytopu stali. Raczej długo. Polityczny klimat dla takich inwestycji powinien być sprzyjający.

Rząd PiS zawalił

W PiS obowiązywała zasada: wara obcym od polskiego węgla, od naszych bogactw naturalnych, od naszego wszystkiego. Obowiązywał ideologiczny sprzeciw wobec wpuszczania zagranicznego kapitału – szczególnie do naszego narodowego podziemnego skarbu, nie tylko węgla, ale i miedzi – tu czarną polewkę podano Kanadyjczykom. Teraz w partii Jarosława Kaczyńskiego słyszy się opinie, w których brzmi cała gama cwaniactwa z dodatkiem bezczelnej satysfakcji: przecież Australijczycy za zerwanie umów domagali się 4,2 mld zł, a dostali tylko trochę ponad miliard.