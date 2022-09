Bitwa o węgiel. Polska kopalniami stoi, a nie ma czym grzać. Co poszło nie tak?

Polski węgiel miał nam gwarantować bezpieczeństwo energetyczne, dlatego rząd na kopalnie i górników nigdy nie szczędził pieniędzy. A jednak dziś Polska wyczekuje statków wiozących importowany węgiel z nadzieją, że dzięki niemu przetrwa zimę.

Dla dużej części Polaków węgiel to tylko mityczne polskie czarne złoto, o którym słyszą w mediach. Dla pozostałych to realny przedmiot pożądania. Węglowy Polak, czyli karbo-Polak, użytkownik domowego pieca, których w Polsce są 3 mln, wie o węglu dużo więcej. Że najlepszy jest średni lub gruby, najlepiej kęsy, orzech lub kostka, typ 32.1 (węgiel gazowo-płomienny) lub 31.2 (płomienny). Byle nie 33 (gazowo-mocarny), bo trudno się pali. Może być też ekogroszek, ale to już jest paliwo przetworzone, produkowane z rozmaitych miałów węglowych, bywa, że z domieszką węgla brunatnego.