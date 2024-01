Chińczycy jadą! Od tych aut zaroi się zaraz w Europie. Nikt z gigantami nie chce zadzierać

BAIC, Omoda, Voyah, Skywell, Seres, Maxus, Nio, MG, Hongqi, BYD – znacie Państwo te samochodowe marki? Jeśli nie, to poznacie niebawem, bo zaroi się od nich na europejskich ulicach. Będzie się działo!

Trzeba się szybko uczyć nowych nazw, bo bywają trudne. Na przykład: Hongqi. To chińska marka, która zadebiutowała we wrześniu 2023 r. Po niej było Nio, potem MG. Wcześniej były Maxus, Seres, Skywell. Co chwila pojawiają się firmy rozpoczynające w Polsce sprzedaż aut z Państwa Środka. Sypią się zapowiedzi, że już niebawem pojawią się kolejne firmy i nowe modele samochodów. Koncern Chery Automobile nieustannie rozsyła do polskich mediów komunikaty, że za chwilę do sprzedaży wejdą auta marki Omoda 5 w wersji spalinowej i elektrycznej. „Naszym priorytetem na polskim rynku jest dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług, które są dostosowane do preferencji i oczekiwań polskich klientów” – zapewnia Eric Zheng, dyrektor marki Omoda w Polsce. Nie wiadomo, kiedy pojawi się Jaecoo, także zapowiadana nowa marka ze stajni Chery.

Chińscy producenci intensywnie sondują nasz rynek, szukają partnerów handlowych, oceniają, czy w swej europejskiej strategii eksportowej uwzględnić Polskę. Nie kryją, że unijne rynki są dla nich atrakcyjne ze względu na poziom zamożności obywateli, a także na politykę klimatyczną UE, która zakłada szybki rozwój elektromobilności. Bruksela namawia kraje członkowskie do subsydiowania zakupów aut elektrycznych, by skłaniać obywateli i przedsiębiorców do porzucania modeli spalinowych. Polskie dopłaty w ramach programu „Mój elektryk” (27 tys. zł – do osobowych, 70 tys. zł – użytkowych) nie należą do najwyższych.

Rozjeżdżamy konkurencję

Chińczycy uznali to za zaproszenie, bo w dziedzinie samochodów elektrycznych i hybrydowych nie mają dziś sobie równych w świecie. Elektryczny rynek w UE będzie rósł, a dziesięcioprocentowe cło na auta z importu nie stanowi dla nich bariery. W ubiegłym roku auta w pełni elektryczne (BEV) miały 26-proc.