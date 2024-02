Polityka w ofercie legalnych zakładów bukmacherskich?

Rozwój branży zakładów bukmacherskich jest zauważalny w wielu sektorach. Jednym z nich jest chociażby polityka, która coraz częściej pojawia się w ofercie legalnych bukmacherów. Jak prezentują się możliwości dotyczące obstawiania polityki w zakładach bukmacherskich?

Polityka a zakłady bukmacherskie

Jeszcze kilka lat temu nie do pomyślenia było to, aby legalny bukmacher oferował propozycje dotyczące obstawiania zdarzeń politycznych, innych niż wybory. Obecnie wydarzenia na polskiej scenie politycznej są jednak tak ciekawe, że bukmacherzy wyczuli w tym sposób na biznes. Przypomnijmy, że po zmianie rządu zmieniły się również harmonogramy dotyczące transmisji wydarzeń Sejmu na otwartym kanale YouTube. Oznacza to, że legalni bukmacherzy mają więcej możliwości dotyczących śledzenia tego, co dzieje się na scenie politycznej, a jednocześnie tworzenia zakładów pod te wydarzenia. U bukmachera można było obstawiać między innymi jak duża liczba osób będzie śledzić transmisję na żywo z posiedzenia Sejmu w konkretnym dniu. Pojawiały się również zakłady specjalne dotyczące konkretnych wydarzeń. Można więc zakładać, że w przyszłości będzie podobnie, a skoro bukmacherzy raz stworzyli zakłady bukmacherskie na politykę, to zapewne takie sytuacje będą się powtarzać.

W politycznej ofercie zakładów, które są dostępne u bukmachera, prawdopodobnie będą pojawiać się również tematy dotyczące uchwalania ustaw, czy też innych wielkich projektów. Obecnie jednym z najgłośniejszych punktów dyskusji jest tematyka Centralnego Punktu Komunikacji. CPK może stać się obiektem zainteresowania graczy, którzy obstawiają u bukmachera. Nie byłoby to dla nas więc sporym zaskoczeniem, jeśli zakłady dotyczące wybudowania CPK pojawiłyby się w ofercie przygotowanej przez legalnych bukmacherów.

Co obecnie można obstawiać u bukmachera?

Oferta legalnych bukmacherów na terenie naszego kraju stale się rozwija. W przeszłości znajdowały się w niej głównie zakłady sportowe dotyczące typowania piłki nożnej, koszykówki, hokeja czy tenisa. Teraz wśród dostępnych propozycji znajduje się nie tylko zdecydowanie więcej zakładów sportowych, ale również wydarzenia ze świata polityki czy też rozrywki.

Biorąc pod uwagę, w jaką stronę rozwija się branża bukmacherska na terenie naszego kraju, można zakładać, że w przyszłości będzie coraz więcej zakładów dostępnych do obstawiania w sferze politycznej. W minionych latach gracze mogli koncentrować się głównie na zakładach dotyczących nowego prezydenta czy też zwycięzcy wyborów parlamentarnych, lecz obecnie jest zdecydowanie więcej możliwości. Nie ma jednak wątpliwości, że polityka na stałe zagościła w ofercie legalnych bukmacherów. Największym zainteresowaniem cieszą się oczywiście zakłady dotyczące wyborów i to się prawdopodobnie nie zmieni. Być może jednak tematyka CPK również wzbudzi spore zainteresowanie wśród graczy obstawiających u bukmachera.

Obstawianie zakładów bukmacherskich niesie ze sobą ryzyko uzależnienia. Pamiętaj, że nie może być sposobem na życie. W Polsce korzystanie z usług nielegalnych bukmacherów jest zabronione, możesz grać wyłącznie u tych operatorów, którzy posiadają zezwolenie Ministerstwa Finansów.

Cherry Online Polska sp. z o.o. posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych – bukmacherskich przez sieć Internet na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 07 czerwca 2022 r. (znak: DAG11.6831.11.2022).

Autor tekstu: Mateusz Nowak – Senior Project Manager Zagranie, absolwent dziennikarstwa sportowego i zarządzania w sporcie na UAM i fan piłki nożnej! Na X - @Mati_N95

Materiał przygotowany przez iGaming Nomads