Energia dla odpowiedzialnych

Rozmowa z Remigiuszem Nowakowskim, dyrektorem zarządzającym Qair Polska

Firmy narzekają dziś nie tylko na drogi prąd, ale także na wielką niepewność co do cen energii elektrycznej w przyszłości. Jak poważny to problem? To ogromne wyzwanie bo rynek energii, co pokazały ostatnie lata, jest bardzo zmienny. Tymczasem biznes nie lubi być zaskakiwany. Trudno tworzyć wieloletnie plany inwestycyjne, nie wiedząc, jaką część kosztów będzie stanowić rachunek za zakup prądu. Na szczęście coraz popularniejsze jest rozwiązanie, które pozwala tę niepewność wyeliminować. Jak z niego skorzystać? Myślę, że warto zmienić podejście do kontraktowania energii i spojrzeć na rynek w perspektywie długoterminowej. Jednym z mechanizmów, który zdobywa coraz większe uznanie u odbiorców przemysłowych jest zakup energii w formule cPPA (corporate Power Purchase Agreement). To forma wieloletniej (najczęściej 10-15 letniej) umowy, która daje dwie konkretne korzyści. Pierwszą z nich jest zapewnienie stabilności cen energii przez cały czas trwania kontraktu poprzez zastosowanie odpowiedniej formuły cenowej. Dzięki temu klient nie będzie zaskakiwany podwyżkami i może zabezpieczyć się przed konsekwencjami gwałtownych wahań cen energii na rynku hurtowym. Przykładem takich rozwiązań są niedawno podpisane przez Qair Polska wieloletnie umowy na sprzedaż zielonej energii dla Grupy Żabka i Grupy Decathlon.

A druga korzyść? Odnosi się bezpośrednio do możliwości pozyskiwania energii z aktywów należących do producentów energii odnawialnej. Jako Grupa Qair, dysponujemy własnymi elektrowniami fotowoltaicznymi i wiatrowymi, w których produkujemy w 100% „zieloną energię”. Poza tym posiadamy własną spółkę obrotu energią, która może kontraktować ją na rynku i uzupełniać profil zapotrzebowania klienta dodatkowym wolumenem obok generacji z naszych źródeł. Dzięki temu możemy w całości zabezpieczyć potrzeby energetyczne naszych odbiorców. Staramy się, aby jak największy udział w dostarczanym przez nas prądzie miał ten wyprodukowany dzięki odnawialnym źródłom. Jesteśmy wiarygodnym partnerem dla przemysłu, bo Qair Polska to nie tylko producent zielonej energii, ale spółka energetyczna, która jest gotowa w sposób kompleksowy obsłużyć swoich klientów i ograniczać ryzyko prowadzonej przez nich działalności. A czy firmy, które rozpoczną z Państwem współpracę, mogą w przyszłości zwiększyć zakupy energii, gdy będą jej potrzebować więcej z uwagi na własny rozwój? Oczywiście. Nasze możliwości wciąż rosną. Obecnie posiadamy operacyjne aktywa - instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe w Polsce – o łącznej mocy zainstalowanej ok. 400 MW, a na koniec roku 2024 będzie to już ok. 500 MW. Przygotowujemy kolejne inwestycje i planujemy zwiększenie mocy własnych urządzeń do 1 GW w 2026 r. i prawie 3 GW w 2030 r. Rozwijamy również segment dystrybucji energii elektrycznej, aby zapewnić skuteczne wykorzystanie potencjału istniejącej infrastruktury przyłączeniowej o nowe źródła OZE w różnych technologiach oraz magazyny energii. Dzięki temu będziemy w stanie zapewnić możliwie najbardziej pożądany na rynku profil dostawy oparty na zróżnicowanym miksie źródeł OZE.