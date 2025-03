Co drugie piwo już nie za darmo? Klienci sobie poradzą, dyskonty też

Zamiast wielkiej rewolucji głównie kosmetyczne zmiany – taki jest projekt ograniczania sprzedaży alkoholu w Polsce. Zmartwić mogą się tylko amatorzy taniego piwa, ale koniec alkopromocji wcale nie jest pewny.

Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało wreszcie projekt zmian dotyczących sprzedaży alkoholu. Największe emocje budzi próba ukrócenia tzw. alkopromocji, czyli spopularyzowanych przede wszystkim przez dyskonty ofert typu 5+5 czy 10+10, w ramach których połowę butelek czy puszek piwa klient, gotowy na duże zakupy, dostaje za darmo. Dzięki takim rabatom pół litra piwa kosztuje nierzadko poniżej 2 zł. To element rywalizacji dyskontów z małymi sklepami spożywczymi, które do tej pory były zdecydowanie najpopularniejszym miejscem sprzedaży piwa.

Resort zdrowia obiecuje likwidację takich promocji i rabatów, jak również akcji lojalnościowych typu piwny abonament. W rzeczywistości nie będzie to łatwe, bo sklepy z pewnością spróbują obejść nowe przepisy. Mogą np. okresowo obniżać ceny i nie używać zakazanego słowa „promocja”. Klienci przecież sobie poradzą. Dużo skuteczniejszą metodą walki z piwną wojną na rabaty byłoby po prostu wprowadzenie minimalnej ceny na alkohol. Uzależnionej od tego, ile czystego alkoholu znajduje się w danym produkcie.

Cicho o nocnej prohibicji

Jednak na taki krok Ministerstwo Zdrowia już się nie odważyło. Tak samo jak na ograniczanie liczby punktów sprzedaży alkoholu. W proponowanym projekcie nie ma nawet nic o dawno zapowiadanej nocnej prohibicji na stacjach benzynowych ani również dyskutowanym już długo zakazie handlu alkoholem przez internet (obecnie nie wiadomo, czy taka sprzedaż jest legalna, czy też nie).

Są za to zmiany raczej kosmetyczne. Tak jak zakaz sprzedaży alkoholu w postaci innej niż płynna i jedynie w puszkach lub butelkach (w przypadku opakowań o pojemności do 300 ml). To pokłosie ubiegłorocznej afery z alkotubkami, które i tak zniknęły z rynku na mocy odpowiedniego rozporządzenia. Teraz po prostu stosowne regulacje znajdą się w ustawie.

Za rewolucję trudno też uznać wprowadzenie obowiązku legitymowania klientów, gdy sprzedawca przypuszcza, że chętni na alkohol mogą być niepełnoletni. Teraz sprzedający formalnie ma takie prawo, a nie obowiązek. Nawet przedstawiciele małych sklepów byli gotowi na dalej idące zmiany: dowód czy inny dokument potwierdzający wiek mieliby okazywać wszyscy kupujący alkohol. Bez względu na to, na ile lat wyglądają.

Kampania na trzeźwo

Nie wiadomo, ile z tych i tak mało rewolucyjnych planów pozostanie w ostatecznym projekcie. Zwłaszcza że w rządzie od dawna trwa przeciąganie liny między ministrą zdrowia Izabela Leszczyną a Krzysztofem Paszykiem, kierującym resortem rozwoju i technologii. To on, pod pretekstem obrony interesu przedsiębiorców (czyli zarówno branży alkoholowej, jak i tysięcy małych sklepów), stara się blokować zbyt odważne jego zdaniem pomysły ograniczające dostęp do alkoholu.

W efekcie nie zmienia się praktycznie nic. Trudno zatem z góry założyć, że piwne rabaty i promocje rzeczywiście znikną. W tym roku na pewno im nic nie grozi, bo projekt miałby wejść w życie najwcześniej w styczniu 2026 r. Jakakolwiek poważniejsza dyskusja możliwa będzie zresztą dopiero po wyborach prezydenckich. Może i słusznie, bo trudno tę kampanię przeżywać na trzeźwo.