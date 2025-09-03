Przejdź do treści
Reklama
Cezary Kowanda
Cezary Kowanda
3 września 2025
Rynek

InPost z Allegro spotkają się w sądzie, robi się gorąco. Za kim pójdą klienci?

3 września 2025
Potrójny paczkomat Allegro i InPost w Poznaniu Potrójny paczkomat Allegro i InPost w Poznaniu Łukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl
Spór Allegro i InPost doszedł już do etapu sądowej walki o niemal 100 mln zł. Rozwód w takiej sytuacji jest nieunikniony, a obie firmy się na niego przygotowują. Klienci też powinni zacząć.

Do tej pory były tylko wzajemne oskarżenia, teraz chodzi o konkretne pieniądze – dwaj najwięksi gracze na naszym rynku handlu internetowego spotkają się w sądzie. Konkretnie: sądzie arbitrażowym, który ma ocenić, kto ma rację – InPost, który żąda 98,7 mln zł odszkodowania, czy też Allegro, które nie chce zapłacić ani złotówki. InPost na taką kwotę wycenił swoje straty z powodu stosowanej przez Allegro kontrowersyjnej strategii zachęcania klientów do wyboru własnej sieci dostaw zamiast paczkomatów firmy Rafała Brzoski. To właśnie on ujawnił na konferencji prasowej, że prowadzony dotąd głównie drogą medialną spór ma już konkretne skutki prawne. InPost wystawił rachunek Allegro, które spornej kwoty nie zapłaciło, bo nie uznaje swojej winy.

Czytaj także: Allegro i InPost – będzie rozwód? Wszyscy na tym stracą, łącznie z nami

Brzoska oskarża Allegro, akcje InPostu w dół

Na wynik arbitrażu mamy czekać, według zapewnień InPostu, nie dłużej niż do końca przyszłego roku. W międzyczasie obaj giganci zakładają dalszą współpracę, bo ich umowa wygasa w 2027 r. Trudno dziś sobie wyobrazić, że przy takiej temperaturze sporu będzie przedłużona. Dużo bardziej prawdopodobne wydaje się, że zostanie zerwana wcześniej przez jedną ze stron. Zapewne przez InPost, który nie ukrywa od kilku miesięcy swojego oburzenia i oskarża Allegro o nieuczciwe praktyki. Sprawie przygląda się nawet Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, chociaż na razie nie podjął żadnych decyzji.

Tymczasem zwaśnione strony intensywnie przygotowują się na moment zakończenia współpracy. InPost podkreśla, że już ponad połowa jego paczkomatów znajduje się poza Polską, a klienci korzystający wyłącznie z dostaw do maszyn firmy poprzez Allegro to niewielka grupa. InPost chce zapewne w ten sposób uspokoić swoich akcjonariuszy i przekonać ich, że zerwanie z Allegro nie będzie oznaczać dla logistycznego gracza poważnych strat. W dniu ujawnienia sporu sądowego mu się to nie udało – kurs akcji koncernu kierowanego przez Rafała Brzoskę spadł o ponad 8 proc. Mimo że ten przewiduje marną przyszłość dla platform handlu internetowego jak Allegro, które zdaniem Brzoski stracą już niedługo na znaczeniu z powodu ekspansji sztucznej inteligencji.

Czytaj także: Mamy już 50 tys. paczkomatów. Ułatwiają życie, ale drażnią, szpecą, świecą w okna

Allegro z Orlenem i DHL-em

Z kolei Allegro inwestuje nie tylko we własną sieć automatów paczkowych Allegro One (określenia „paczkomat”, zastrzeżonego przez InPost, nie może używać), ale nawiązało też współpracę z Orlen Paczką oraz DHL. Połączone siły trzech sieci mają stanowić przeciwwagę dla InPostu. Obecnie paczkomatów jest w Polsce 26,5 tys., a maszyn Allegro, Orlenu i DHL łącznie niecałe 20 tys. Allegro liczy, że klienci, mając urządzenie lub punkt odbioru innej sieci w pobliżu domu, nie obrażą się, jeśli opcja dostawy przez InPost zupełnie zniknie podczas robienia zakupów na tej platformie. Wówczas przynajmniej nie będzie oskarżeń o to, że Allegro zmienia preferencje klientów i zniechęca ich do wyboru paczkomatów.

UOKiK punktuje za greenwashing

Obie firmy doszły do etapu, w którym mogą już bez siebie żyć. Jednak ich rozwód będzie na pewno początkowo dezorientujący dla wielu konsumentów. Coś jednak InPost i Allegro wciąż łączy, chociaż akurat nie jest to powód do chwały. Niedawno koncerny zostały oskarżone o tzw. greenwashing (czyli, mówiąc potocznie po polsku, ekościemę) przez UOKiK – ten sam, który sprawdza, czy Allegro szkodziło InPostowi. Na czarnej liście Urzędu znaleźli się też inni ważni gracze logistyczni w Polsce: niemiecki DHL i francuski DPD. Wszystkim UOKiK zarzucił używanie mylących sformułowań, mających pokazać, jak bardzo firmy przejmują się środowiskiem i losem naszej planety.

Na przykład Allegro obiecywało, że będzie sadzić drzewa za odbiór przesyłek w maszynach firmy, ale po cichu zmieniło zasady tej akcji. Z kolei InPost przekonywał, że każdy paczkomat zmniejsza rocznie ilość dwutlenku węgla o tyle, co dziewięć drzew, ale nie przedstawił naukowych dowodów na poparcie tej kontrowersyjnej tezy. UOKiK prowadzi w tej sprawie postępowanie i zapowiada, że może nałożyć na firmy wysokie kary za wprowadzanie opinii publicznej w błąd, sięgające nawet 10 proc. ich obrotów. Być może zatem kłótnia Allegro i InPostu nie będzie wcale jedynym istotnym problemem dla zarządów obu graczy w najbliższych miesiącach.

Cezary Kowanda

Cezary Kowanda

W dziale ekonomicznym „Polityki” od 2006 r. Autor poradników finansowych i tekstów o sektorze bankowym. Próbuje godzić makroekonomiczne pasje z wymogami publicystyki gospodarczej. Z troską pochyla się nad naszymi transportowymi problemami. Pasjonat kolei w wydaniu niemiecko-szwajcarskim i niepoprawny marzyciel o takiejże kolei w wydaniu polskim.
Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Kolagen: hit czy kit? Na stawy, na skórę, dla urody. Polacy biorą, choć „trochę czuć rybę”

Reklamują go gwiazdy – ma pomagać zachować piękno skóry i włosów. Stosują go sportowcy – stawy wyczynowca są przecież eksploatowane bez litości. Kolagen to najnowszy hit. Pytanie tylko: hit czy kit?

Katarzyna Kaczorowska
30.08.2025
null
Społeczeństwo

„Zameczek” może przestać istnieć. Terapeuci są w szoku. Dla młodzieży to miejsce ostatniej szansy

Zwolniono kierowniczkę, pocięły się dwie pacjentki, terapeuci są w szoku. Słynny „Zameczek”, czyli Oddział Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu, może przestać istnieć.

Agnieszka Sowa
31.08.2025
null
Kraj

Wszystkie fronty Tuska. W PiS czują krew. „Szykują uderzenie w sam splot słoneczny koalicji”

Polityczna jesień za pasem. Wraz z nią nadciągną burzliwe spory, niekorzystne prądy społeczne, grad ataków i wewnątrzkoalicyjne zawirowania. Czy premier Tusk i jego ekipa są na to przygotowani?

Anna Dąbrowska, Malwina Dziedzic
28.08.2025
null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Społeczeństwo

Ustalenia „Polityki”. Znani aktorzy odpowiedzą za reklamę alkoholu. To przełomowa sprawa

Czy znany aktor i znana aktorka świadomie łamali prawo? Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec aktora Bogusława L. i aktorki Magdaleny C. za nielegalną reklamę alkoholu. Sprawa jest przełomowa, bo aktem oskarżenia objęci zostali również przedstawiciele zarządu alkoholowego giganta.

Juliusz Ćwieluch
26.08.2025
null
Kultura

Z Domu Mehoffera znikają obrazy. Zagrożeniem dla kolekcji stali się spadkobiercy

Fakt, że dzieło sztuki jest eksponowane w Muzeum Narodowym, nie oznacza, że należy do narodu. Przypomina o tym przypadek Domu Józefa Mehoffera. Spieszmy się oglądać zgromadzone tam obrazy, bo szybko znikają.

Zbigniew Borek
16.08.2025
null
Świat

W turystyce trwa czeska inwazja na Polskę. Szokująco zmienili podejście. „Zazdroszczą nam”

Ilu Czechów wypoczywa właśnie nad Bałtykiem? W całym roku zbierze się ich zapewne ponad pół miliona. Ubocznym skutkiem tego turystycznego trendu jest szokująca zmiana wizerunku Polski w Czechach.

Jakub Medek
23.08.2025
null
Świat

Burza w szklance matchy, czyli jak moda zamieniła się w manię. Japończycy są wstrząśnięci

Globalna kariera tej zielonej herbaty przerodziła się w manię. Japończycy z rosnącą niechęcią patrzą na obcych, którzy profanują ich narodowy skarb.

Paulina Wilk
16.08.2025
null
Kultura

Rapowa chłopomania. Za co polski inteligent pokochał fantazję o blokersach?

O rapowej chłopomanii, czyli jak polski inteligent pokochał fantazję o życiu bohatera ulicy i stworzył jego imitację.

Łukasz Krajnik
12.08.2025
null
Nauka

Rak młodnieje. Złośliwą diagnozę słyszą coraz częściej 30- i 40-latki. I tak już będzie

Nowotwory coraz częściej diagnozuje się nie u osób starszych, lecz u tych w trzeciej czy czwartej dekadzie życia. Dlaczego?

Marta Alicja Trzeciak
05.08.2025
null
Wydania specjalne

Polecamy polskie kryminały. Które „Polityka” ocenia najwyżej?

O których rodzimych autorach kryminałów „Polityka” w ostatnich latach pisała najczęściej? Sprawdź i zaczytaj się w trzymających w napięciu historiach.

Redakcja
30.07.2025
null
Społeczeństwo

Młodzi, nadgorliwi ojcowie. „Gdy sami zakładają rodziny, chcą, by u nich było inaczej”

Mężczyźni tak bardzo chcą być dziś nowoczesnymi ojcami, że nieraz spychają matki na boczny tor. Niechcący wchodzą w buty własnych ojców i budują nowy patriarchat.

Zbigniew Borek
28.07.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną