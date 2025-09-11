WIBOR legalny, ale czy dobrze wyjaśniony? Kogo cieszy decyzja TSUE

Spłacającym kredyty złotowe będzie dużo trudniej wygrać w sądach z bankami niż frankowiczom. Jednak po dzisiejszej opinii unijnego trybunału taka możliwość wciąż istnieje.

Na ten moment czekali z napięciem zarówno bankowcy, jak i kredytobiorcy złotowi oraz reprezentujące ich kancelarie. Dzisiejsza opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dopiero poprzedza wyrok TSUE, którego spodziewamy się za kilka miesięcy. Opinia ta nie rozwiewa wszystkich wątpliwości wokół kredytów, których oprocentowanie oparte jest na wskaźniku WIBOR. Jednak i tak będzie z uwagą analizowana, a zarówno banki, jak i przedstawiciele kredytobiorców już argumentują, że jest dla nich korzystna.

Czytaj także:

Zadowolone i banki, i kredytobiorcy?

Banki mogą cieszyć się przede wszystkim z faktu, że rzecznik TSUE nie widzi możliwości badania przez polskie sądy legalności samego wskaźnika WIBOR czy jego konstrukcji. Oznacza to, że nie można próbować unieważnić umowy na przykład złotowego kredytu hipotecznego (Polacy spłacają niemal 2 mln takich kredytów), podważając zgodność WIBOR-u z prawem czy oskarżając banki o manipulacje przy ustalaniu jego wysokości. Sam WIBOR nie zasiądzie zatem na ławie oskarżonych.

Nie znaczy to jednak, że klienci, którzy czują się poszkodowani, są na z góry straconej pozycji. Rzecznik Generalny TSUE nie widzi bowiem niczego niezgodnego z prawem w badaniu, czy konsumenci zostali np. właściwie poinformowani przez banki o tym, czym jest WIBOR, dlaczego się zmienia i jak to wpływa na oprocentowanie kredytów. To właśnie tą ścieżką z pewnością będą próbowali podążać pełnomocnicy klientów, próbując udowodnić przed polskimi sądami, że banki nie dopełniły obowiązków informacyjnych, a może nawet wprowadzały w błąd klientów. Bankowcy oczywiście odrzucają takie zarzuty.

Czytaj także:

Nie będzie jak z kredytami frankowymi

Na razie jest za wcześnie, aby przewidzieć, co zrobią sądy. Większość postępowań w sprawie kredytów złotowych została zawieszona w oczekiwaniu na wytyczne z Luksemburga. Powtarza się niejako scenariusz z kredytami frankowymi, gdy również dopiero orzecznictwo TSUE pozwoliło zapanować nad polskim chaosem i pomogło w ukształtowaniu się linii orzeczniczej. Bardzo korzystnej dla frankowiczów, z których zdecydowana większość uzyskuje w sądach od kilku lat unieważnienie swoich umów.

W przypadku kredytobiorców złotowych sytuacja będzie jednak znacznie bardziej skomplikowana. Dzisiejsza opinia TSUE nie jest tak jednoznaczna jak ta w przypadku kredytów frankowych. Nawet jeśli złotówkowiczom uda się udowodnić winę banku, nie wiemy, czy będzie to oznaczało unieważnianie umów, czy raczej usuwanie z nich wskaźnika WIBOR. Wówczas oprocentowanie kredytu byłoby równe tylko marży banku. Potrzeba czasu, abyśmy przekonali się, jak polscy sędziowie zinterpretują wyrok TSUE (który przecież jeszcze nawet nie zapadł) i komu uwierzą – bankom przekonującym, że działały w zgodzie z przepisami, czy klientom argumentującym, że zostali wprowadzeni w błąd albo nie wiedzieli, co może stać się w przypadku gwałtownego wzrostu stóp procentowych.

Dotkliwe konsekwencje

Zdecydowana większość kredytobiorców złotowych nie będzie na razie szła do sądu. Poczekają na pierwsze prawomocne wyroki i dopiero, jeśli te będą po myśli skarżących, rozważą drogę prawną. Banki podkreślają, że masowe unieważnianie umów kredytów złotowych spowodowałoby gigantyczne straty sektora finansowego, a w konsekwencji upadek wielu instytucji. Oczywiście podobnie argumentowały, gdy ważyły się losy kredytów frankowych. Jednak konsekwencje dla banków z powodu usuwania wskaźnika WIBOR rzeczywiście byłyby bardziej dotkliwe niż skutki unieważniania umów frankowych. Wymagałyby z pewnością interwencji państwowych instytucji na czele z bankiem centralnym. Do tego droga na razie bardzo daleka – ale nie została ona dzisiaj formalnie zamknięta.

Czytaj także: Toksyczny WIBOR. Czy zmiana wskaźnika uchroni banki przed scenariuszem frankowym?